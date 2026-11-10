River negoció con la AFA y no cederá a sus jugadores a la Sub 20 de la Selección Argentina

Debido a que se prepara para los octavos de final, la dirigencia del Millonario pidió conservar a sus juveniles en el plantel de Ponzio.

De cara al inicio de los playoff, River se prepara para recibir a Lanús en el Estadio Monumental por los octavos de final del Torneo Clausura, con fecha a confirmar, el fin de semana del 21 de noviembre, posterior a la fecha FIFA por la que para el fútbol local.

En este sentido, la dirigencia del Millonario y el cuerpo técnico comandado por Leonardo Ponzio tomaron una determinación con respecto a Tobías Andrada, Santiago Espíndola y Lautaro Pereyra, los tres chicos convocados para la Selección Argentina Sub 20 de Diego Placente.

Según pudo saber Bolavip, desde el club de Núñez hicieron un pedido formal a la AFA para que los tres futbolistas no sean cedidos en esta ventana FIFA y así quedarse entrenando con el primer equipo, que hará una mini pretemporada en Pilar, con prácticas a doble turno.

De esta manera, Ponzio contará con la gran mayoría de los futbolistas a disposición, debido a que los únicos que no estarán en los entrenamientos son Thiago Almada, Santiago Beltrán y Gonzalo Montiel, afectados a la convocatoria de Lionel Scaloni para la Selección Argentina, que se enfrentará a Uruguay y Costa Rica.

River jugará un amistoso contra Gimnasia

River se medirá el sábado 14 de noviembre a partir de las 10 horas en el Estadio Monumental -a puertas cerradas- ante Gimnasia y Esgrima La Plata, uno de los mejores equipos de la temporada regular del Clausura. El Lobo compartió zona con el Millonario -los platenses se impusieron por 1 a 0 en la segunda fecha- y allí terminó tercero con 31 puntos.

River espera por Meza, Moreno y Vera

Los tres mediocampistas se encuentran con distintas lesiones y en esta semana previa a la vuelta de la competencia siguen entrenando diferenciado del resto del plantel, por lo que Ponzio analizará día a día sus respectivas recuperaciones para determinar si estarán convocados ante Lanús o no.

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En ese sentido, quien cuenta con mayores chances de recibir el alta médica y ser convocado es Fausto Vera, que sufrió un desgarro el pasado domingo 18 de octubre, en la victoria 3 a 0 de River frente a Belgrano en condición de visitante.

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