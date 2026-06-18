El delicado estado de salud de Jorge Messi, la razón por la que Messi dijo que vive “días difíciles”

Lionel Messi comenzó el Mundial 2026 haciendo historia, convirtiendo por primera vez en su carrera tres goles en una Copa del Mundo y quedando en igualdad de condiciones con Miroslav Klose en el top 1 de máximos goleadores de todos los tiempos en este certamen.

El capitán de la Selección Argentina se mostró muy conmocionado en el campo de juego de Kansas City, a tal punto que lagrimeó en su primer gol ante Argelia. Luego del partido, el astro albiceleste tomó la palabra y, si bien no dio detalles acerca de lo que le sucedía, sí se ocupó de revelar que está transitando un delicado momento personal.

“Una cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasé unos días complicados y la emoción fue por eso”, comenzó Messi. Asimismo, le envió un mensaje al grupo argentino: “Agradezco a mis compañeros, al cuerpo técnico y a toda la delegación”.

Entre sus lágrimas y sus palabras, el público de la Selección Argentina empezó a especular y elaborar versiones acerca de qué tenía a Messi así de afligido. Lo cierto es que su padre, Jorge, atraviesa un problema de salud grave y en los últimos días se complicó el panorama.

En la última semana fue internado en Rosario y por ese motivo no está en Estados Unidos junto al resto de la familia Messi. De hecho, en los últimos días, Jorge Messi debió ser trasladado al IADT (Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento) en Buenos Aires. Un cuadro delicado que mantiene a Leo en vilo en pleno Mundial. De ahí, su emoción y conmoción en su partido más reciente con la Selección Argentina.

Jorge Messi y Celia Cuccittini junto a Lionel en Inter Miami (Getty)

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Lionel Scaloni también se emocionó por Messi

En un encuentro lleno de emociones, Lionel Messi no pudo evitar contener las lágrimas tras marcar su primer tanto, pero tampoco pudo hacerlo Lionel Scaloni cuando lo abrazó en el banco de suplentes tras reemplazar a la Pulga y poner a Nicolás Paz en su lugar.

El nacido en Pujato decidió que Messi salga en los últimos minutos, no por una cuestión física, sino más bien para que descanse un poco y además para que reciba su merecida ovación. Mientras la Pulga caminaba rumbo al banco, Scaloni se emocionó hasta las lágrimas y cuando se encontraron hubo un cálido abrazo. El entrenador coronó con: “Te quiero mucho”.