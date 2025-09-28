Argentina vs. Cuba por el Mundial Sub 20 de Chile: horario, canal y posibles formaciones

La Selección Argentina Sub 20 comenzará su camino en el Mundial de Chile 2025 frente a Cuba, en un partido correspondiente a la primera fecha del Grupo D. El encuentro se disputará este domingo desde las 20, en el Estadio Elías Figueroa Brander, de Valparaíso, y será transmitido por Telefé y DSports.

El equipo dirigido por Diego Placente, que comparte el resto del grupo con Australia e Italia, llega con un plantel que sufrió varias bajas de peso, ya que figuras como Franco Mastantuono (Real Madrid), Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen), Valentín Carboni (Genoa) y Aaron Anselmino (Borussia Dortmund) no fueron cedidas por sus clubes.

De todas maneras, la Albiceleste contará con otros jóvenes que militan en el exterior, entre ellos Julio Soler (Bournemouth), Tomás Pérez (Porto), Álvaro Montoro (Botafogo), Mateo Silvetti (Inter Miami) y Gianluca Prestiani (Benfica).

Por su parte, Cuba disputará el Mundial Sub 20 por segunda vez en su historia tras lograr la clasificación en el torneo premundial de la CONCACAF, donde venció a Honduras en agosto de 2024. En su única participación anterior, en Turquía 2013, quedó eliminada en fase de grupos. Ahora buscará dar el golpe y mejorar lo hecho hace más de una década.

La formación de Argentina vs. Cuba por el Mundial Sub 20

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tobías Ramírez, Juan Villalba; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Santino Andino y Alejo Sarco.

El probable equipo titular de Cuba vs. Argentina por el Mundial Sub 20

Hodelín; Casanova, Mena, Chávez, Pérez; Rodríguez, Torres; A. Casanova, Camejo, Castañer; Raballo.

Argentina vs. Cuba por el Mundial Sub 20: minuto a minuto

Publicidad

Publicidad

Grupos del Mundial sub 20

Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto.

Grupo B: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay y Panamá.

Grupo C: Brasil, México, Marruecos y España.

Grupo D: Italia, Australia, Cuba y Argentina.

Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica.

Grupo F: Colombia, Arabia Saudita, Noruega y Nigeria.

ver también Empieza el Mundial sub 20: el plantel de Argentina, cuándo juega y dónde ver