Eligió otra selección por Argentina, se peleó con Javier Mascherano y es la máxima figura del Mundial Sub 20

El inicio del Mundial Sub 20 ya tiene a una de sus figuras, y no es precisamente un argentino, aunque bien podría haberlo sido. Se trata de Benjamín Cremaschi, mediocampista nacido en Miami pero de padres mendocinos, el cual eligió representar a Estados Unidos antes que la Albiceleste y hoy es la gran sensación que ilusiona a su país en el torneo en Chile.

Un debut soñado fue el que tuvo el volante del Parma, surgido de Inter Miami, para situarse en la vidriera global: se despachó con tres goles y dos asistencias en la disruptiva goleada 9-1 sobre la humilde Nueva Caledonia, con el plus de haber brillado como capitán.

Apenas pasaba el minuto de juego cuando Cremaschi abrió la cuenta tras un centro preciso. Y como si fuera poco, en la jugada siguiente repitió la fórmula: dos goles en menos de cinco minutos. El festival no se detuvo allí: antes del descanso completó su hat-trick con un oportunismo de goleador, además de haber asistido en otros dos tantos. Con esa actuación, participó en cinco de los nueve goles estadounidenses y dejó en claro que su nombre será uno de los más mencionados en el torneo juvenil.

Sin embargo, su presente brillante contrasta con un pasado inmediato turbulento. Todavía permanece fresco en la retina cundo Cremaschi dejó el Inter Miami de Lionel Messi en medio de tensiones con el entrenador Javier Mascherano y decisiones que no le caían para nada bien. “En el momento no sabés de qué vas a jugar. Voy a los partidos y no tengo idea dónde jugaré. Este año cubrí varias posiciones, pero prepararse en la posición que jugaré es imposible. Cuesta mentalmente a veces“, declaró, sin guardarse nada.

Cremaschi se lució en el debut de Estados Unidos en el Mundial Sub 20 (@usynt).

Casualidad o no, su salida fue cuestión de tiempo tras aquellas explosivas declaraciones. Con 30 partidos en la espalda, a Cremaschi le bastó para dar el salto a Europa y hoy viste los colores del Parma de Italia, cedido con opción de compra.

El breve paso de Cremaschi en Argentina

Más allá de su actualidad, su historia está atravesada por la doble pertenencia. Nacido en Miami en 2005, hijo de argentinos, creció entre la cultura estadounidense y la pasión futbolera albiceleste. Su padre, Pablo, fue jugador de rugby de Los Pumas, y su madre, Jimena Lara, también tiene raíces bien marcadas. Ese cruce cultural lo convirtió en un jugador con una identidad dividida, que finalmente terminó eligiendo a EE.UU.

No obstante, Cremaschi también tuvo un breve paso por la Sub 20 argentina. Paradójicamente, fue convocado por el propio Mascherano en 2022 para que integre la pre-lista para jugar el Sudamericano. Finalmente, no ingresó en la lista definitiva y, desde aquella decisión, su rodaje en la Albiceleste decreció notoriamente. Un factor que terminó siendo decisivo para que su corazón se decante por la nación norteamericana.

Messi y Cremaschi cuando coincidieron en Inter Miami (Getty Images).

“Hablé con Masche. Él la verdad, fue muy honesto conmigo. Todo lo que él me dijo fue para el bien mío. No fue una conversación egoísta y la verdad que se lo agradezco mucho. Yo lo entendí perfectamente y me incliné por Estados Unidos“, sentenció en diálogo con Urbana Play. Desde aquel entonces, ya debutó en la selección mayor en 2023 y participó de los Juegos Olímpicos de París 2024. Hoy, en Parma y en el Mundial Sub-20, parece haber encontrado el escenario ideal para despegar.

