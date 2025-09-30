Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial Sub 20

Por qué los hinchas chilenos silban a la Selección Argentina en el Mundial Sub 20

Los comandados estratégicamente por Diego Placente no cuentan con el apoyo del público local en la Copa del Mundo juvenil.

Por Gabriel Casazza

Argentina debutó en el Mundial Sub 20 con un triunfo ante Cuba.
© @ArgentinaArgentina debutó en el Mundial Sub 20 con un triunfo ante Cuba.

El domingo pasado, en el Estadio Elías Figueroa Brander de la ciudad de Valparaíso, la Selección Argentina que encabeza estratégicamente Diego Placente hizo su debut en el Mundial Sub 20 que se desarrolla en Chile. Enfrenetó a su par de Cuba y se quedó con una relativamente tranquila victoria por 3-1 para acercarse a la próxima instancia.

Con un doblete de Alejo Sarco, la gran figura del espectáculo, más una anotación de Ian Subiabre sobre el final, la Albiceleste cosechó sus primeras tres unidades pese a haber sufrido la expulsión de Santiago Fernández. Paralelamente, el seleccionado centroamericano descontó por intermedio de Karel Pérez, aunque no pudo hacer mucho más.

Sin embargo, lo cierto es que Argentina sufrió un clima hostil en el territorio chileno. Es que los hinchas locales no hicieron más que silbar y abuchear a la Albiceleste y a todos sus integrantes, haciéndolos sentir netamente visitantes en este torneo.

Por qué silban a Argentina en el Mundial Sub 20

No es ningún descubrimiento que Argentina y Chile mantienen una fuerte rivalidad futbolística, social y cultural desde hace décadas. En cuanto al deporte, la misma siempre contó con una supremacía de la Albiceleste, aunque el festejo de la Roja en las finales de la Copa América tanto en 2015 como en 2016 agigantó la disputa.

“Es mucha la rivalidad del fútbol nuestro con el fútbol chileno, cuando nos tocó en Brasil jugar con una Sub 17 fue lo mismo. Yo jugué el Sudamericano del 97 en Chile y fue lo mismo también, así que uno se tiene que acostumbrar a jugar con el público en contra”, señaló el propio Diego Placente posteriormente al partido ante Cuba.

“Siempre, con todo el respeto que se merecen y jugar, jugar con eso. También es lindo, a veces, cuando tenés todo a favor y también te saca otra parte de uno para dar más cuando tenés todo en contra”, profundizó el mencionado Placente en declaraciones brindadas a D Sports.

Publicidad

Por otra parte, los recientes hechos de violencias ocurridos en el partido entre Independiente y Universidad de Chile, en Avellaneda, por la Copa Sudamericana, complicaron todavía más el contexto. De hecho, antes del Mundial Sub 20, la embajada argentina les recomendó a sus hinchas tener precauciones.

La Selección Argentina venció a Cuba y comenzó el Mundial Sub 20 con el pie derecho

ver también

La Selección Argentina venció a Cuba y comenzó el Mundial Sub 20 con el pie derecho

Jugador x Jugador de Argentina vs. Cuba por el Mundial Sub 20 de Chile

ver también

Jugador x Jugador de Argentina vs. Cuba por el Mundial Sub 20 de Chile

gabriel casazza
Gabriel Casazza

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gallardo y su cuerpo técnico no están a la altura de la comisión directiva de River

ggrova
german garcía grova

Se acabó la novela: Ian Subiabre renovará con River y jugará el Mundial sub 20

Lee también
Los 10 jugadores de la Selección Venezuela que no jugarán ante Argentina por culpa de las medidas de Donald Trump
Selección Argentina

Los 10 jugadores de la Selección Venezuela que no jugarán ante Argentina por culpa de las medidas de Donald Trump

La formación de Argentina para enfrentar a Australia por el Mundial Sub 20
Mundial Sub 20

La formación de Argentina para enfrentar a Australia por el Mundial Sub 20

Qué postura tomará Boca ante la citación de Paredes a la Selección Argentina y qué partidos se perderá el volante
Boca Juniors

Qué postura tomará Boca ante la citación de Paredes a la Selección Argentina y qué partidos se perderá el volante

La prensa española revela el "valor incalculable" que tiene Mastantuono para Xabi Alonso
Champions League

La prensa española revela el "valor incalculable" que tiene Mastantuono para Xabi Alonso

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo