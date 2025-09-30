Por qué los hinchas chilenos silban a la Selección Argentina en el Mundial Sub 20

El domingo pasado, en el Estadio Elías Figueroa Brander de la ciudad de Valparaíso, la Selección Argentina que encabeza estratégicamente Diego Placente hizo su debut en el Mundial Sub 20 que se desarrolla en Chile. Enfrenetó a su par de Cuba y se quedó con una relativamente tranquila victoria por 3-1 para acercarse a la próxima instancia.

Con un doblete de Alejo Sarco, la gran figura del espectáculo, más una anotación de Ian Subiabre sobre el final, la Albiceleste cosechó sus primeras tres unidades pese a haber sufrido la expulsión de Santiago Fernández. Paralelamente, el seleccionado centroamericano descontó por intermedio de Karel Pérez, aunque no pudo hacer mucho más.

Sin embargo, lo cierto es que Argentina sufrió un clima hostil en el territorio chileno. Es que los hinchas locales no hicieron más que silbar y abuchear a la Albiceleste y a todos sus integrantes, haciéndolos sentir netamente visitantes en este torneo.

Por qué silban a Argentina en el Mundial Sub 20

No es ningún descubrimiento que Argentina y Chile mantienen una fuerte rivalidad futbolística, social y cultural desde hace décadas. En cuanto al deporte, la misma siempre contó con una supremacía de la Albiceleste, aunque el festejo de la Roja en las finales de la Copa América tanto en 2015 como en 2016 agigantó la disputa.

“Es mucha la rivalidad del fútbol nuestro con el fútbol chileno, cuando nos tocó en Brasil jugar con una Sub 17 fue lo mismo. Yo jugué el Sudamericano del 97 en Chile y fue lo mismo también, así que uno se tiene que acostumbrar a jugar con el público en contra”, señaló el propio Diego Placente posteriormente al partido ante Cuba.

“Siempre, con todo el respeto que se merecen y jugar, jugar con eso. También es lindo, a veces, cuando tenés todo a favor y también te saca otra parte de uno para dar más cuando tenés todo en contra”, profundizó el mencionado Placente en declaraciones brindadas a D Sports.

Por otra parte, los recientes hechos de violencias ocurridos en el partido entre Independiente y Universidad de Chile, en Avellaneda, por la Copa Sudamericana, complicaron todavía más el contexto. De hecho, antes del Mundial Sub 20, la embajada argentina les recomendó a sus hinchas tener precauciones.

