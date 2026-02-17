El Mundial 2026 se acerca y desde Bolavip te presentamos el calendario completo de partidos y horarios del Grupo I, uno de los sorteos más competitivos del certamen. Con la copa mundial expandida a 48 selecciones distribuidas en 12 grupos, la fase de grupos promete emociones intensas y definiciones dramáticas en cada jornada.

El Grupo I está compuesto por Francia, subcampeona del mundo en 2022; Senegal, campeona africana con una defensa sólida; Noruega, con el poder goleador de su estrella nórdica, y un cuarto equipo aún por definir que saldrá del Repechaje Intercontinental Camino 2. A continuación, encontrarás cada partido detallado jornada por jornada: día, estadio, ciudad, hora local y horarios convertidos para Argentina, Chile, Ecuador y México.

Todos los encuentros del grupo se disputarán íntegramente en sedes de Estados Unidos, específicamente en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey) y el Gillette Stadium de Foxborough, siguiendo el fixture oficial de la FIFA.

Mundial 2026: el fixture con las fechas, los horarios, las sedes y dónde ver los partidos del Grupo I

Los seis partidos del Grupo I se disputarán entre el lunes 16 de junio y el viernes 26 de junio de 2026, con tres jornadas que definirán qué equipos avanzan a dieciseisavos de final.

Fecha Partido Estadio Ciudad Hora ET ARG CHI ECU MEX Lunes 16/06 Francia vs Senegal MetLife Stadium East Rutherford 15:00 16:00 15:00 14:00 13:00 Lunes 16/06 Noruega vs Ganador Repechaje MetLife Stadium East Rutherford 18:00 19:00 18:00 17:00 16:00 Domingo 22/06 Noruega vs Senegal MetLife Stadium East Rutherford 21:00 22:00 21:00 20:00 19:00 Domingo 22/06 Francia vs Ganador Repechaje MetLife Stadium East Rutherford 18:00 19:00 18:00 17:00 16:00 Viernes 26/06 Noruega vs Francia Gillette Stadium Foxborough 15:00 16:00 15:00 14:00 13:00 Viernes 26/06 Senegal vs Ganador Repechaje Gillette Stadium Foxborough 15:00 16:00 15:00 14:00 13:00

El cuarto integrante del grupo saldrá del playoff intercontinental, donde podrían clasificar selecciones de confederaciones como AFC, CONCACAF o CONMEBOL. El país restante será Bolivia, Irak o Surinam.

Primera fecha del Grupo I: debut de Francia y Senegal

La primera jornada del Grupo I empieza el lunes 15 de junio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, con dos encuentros que marcarán el tono del torneo para estas cuatro selecciones.

Partidos de la Jornada 1

Francia vs Senegal

Fecha: Martes 16 de junio

Martes 16 de junio Estadio: MetLife Stadium, East Rutherford

MetLife Stadium, East Rutherford Horarios: 15:00 ET | 16:00 ARG | 15:00 CHI | 14:00 ECU | 13:00 MEX

Este duelo es el plato fuerte de la primera fecha. Francia llega como subcampeona del mundo 2022, mientras que Senegal ostenta el título de campeona africana con una defensa que solo concedió un gol en la fase de grupos de la Copa Africana. El antecedente más reciente entre ambos fue el épico enfrentamiento en octavos del Mundial 2022, resuelto en penales (3-3).

Noruega vs Ganador Repechaje Intercontinental

Fecha: Martes 16 de junio

Martes 16 de junio Estadio: MetLife Stadium, East Rutherford

MetLife Stadium, East Rutherford Horarios: 18:00 ET | 19:00 ARG | 18:00 CHI | 17:00 ECU | 16:00 MEX

El segundo partido del grupo enfrenta a Noruega contra el equipo que salga del Camino 2 del repechaje. Los nórdicos apostaron fuerte por la clasificación con un agregado de 26-2 en las eliminatorias, y su figura goleadora acumula 32 tantos internacionales hacia finales de 2025.

Para la audiencia latinoamericana, el Francia vs Senegal es ideal: partido de tarde en Argentina y Chile, y de mediodía en México, perfecto para seguirlo en familia o durante el almuerzo.

Kylian Mbappé, una de las principales estrellas del Grupo I. (Getty Images)

Segunda fecha del Grupo I: el grupo empieza a definirse

La segunda jornada se disputa el domingo 21 de junio y el lunes 22 de junio, fechas clave que pueden dejar a una selección prácticamente clasificada a dieciseisavos de final mientras otra queda al borde de la eliminación.

Partidos de la Jornada 2

Noruega vs Senegal

Fecha: Domingo 22/06

Domingo 22/06 Estadio: MetLife Stadium, East Rutherford

MetLife Stadium, East Rutherford Horarios: 21:00 ET | 22:00 ARG | 21:00 CHI | 20:00 ECU | 19:00 MEX

Un duelo de estilos contrastantes: Noruega con su sistema 4-3-3 centrado en su goleador de élite mundial, y Senegal con un contraataque de presión que combina la resistencia física africana con una defensa férrea. Este partido nocturno para Europa será estelar también en horario prime time latinoamericano.

Francia vs Ganador Repechaje

Fecha: Domingo 22/06

Domingo 22/06 Estadio: MetLife Stadium, East Rutherford

MetLife Stadium, East Rutherford Horarios: 18:00 ET | 19:00 ARG | 18:00 CHI | 17:00 ECU | 16:00 MEX

Los galos, favoritos permanentes con un 85% de probabilidad de avanzar según modelos de Opta, enfrentarán al comodín del grupo. Si el cuarto integrante resulta ser una selección de CONCACAF o CONMEBOL, este cruce tendrá un sabor especial para la audiencia latinoamericana.

Tercera fecha del Grupo I: horarios y partidos decisivos

La última jornada se juega el viernes 26 de junio con los dos partidos en simultáneo para evitar ventajas deportivas. Esta modalidad, tradicional en los mundiales, garantiza que nadie conozca resultados previos que puedan influir en estrategias de juego.

Erling Haaland, goleador de Noruega. (Getty Images)

Partidos de la Jornada 3

Noruega vs Francia

Fecha: Viernes 26/06

Viernes 26/06 Estadio: Gillette Stadium, Foxborough

Gillette Stadium, Foxborough Horarios: 15:00 ET | 16:00 ARG | 15:00 CHI | 14:00 ECU | 13:00 MEX

El choque por la cima del grupo. Francia busca asegurar el primer lugar para un cruce más favorable en dieciseisavos, mientras Noruega intentará dar el batacazo ante una potencia de europa.

Senegal vs Ganador Repechaje

Fecha: Viernes 26/06

Viernes 26/06 Estadio: Gillette Stadium, Foxborough

Gillette Stadium, Foxborough Horarios: 15:00 ET | 16:00 ARG | 15:00 CHI | 14:00 ECU | 13:00 MEX

Los africanos cerrarán su fase de grupos buscando asegurar la clasificación. Con su maestría defensiva probada en 2022, Senegal tiene las herramientas para controlar este encuentro.

Criterios de desempate: Si dos o más selecciones terminan igualadas en puntos, se aplicarán los siguientes criterios en orden:

Diferencia de goles Goles a favor Resultado en enfrentamientos directos Fair play (tarjetas)

¿Cómo se define la clasificación del Grupo I hacia dieciseisavos?

El formato del Mundial 2026 es el más expansivo de la historia. Con 48 selecciones divididas en 12 grupos de cuatro equipos, el sistema de clasificación ofrece más oportunidades que nunca para avanzar.

¿Quiénes clasifican?

Primeros lugares: Clasificación directa a dieciseisavos (12 equipos)

Clasificación directa a dieciseisavos (12 equipos) Segundos lugares: Clasificación directa a dieciseisavos (12 equipos)

Clasificación directa a dieciseisavos (12 equipos) Mejores terceros: Los 8 mejores terceros también avanzan

Esto significa que en el Grupo I:

Si Francia termina 1.º, podría cruzarse con un 2.º del grupo D, grupo C, o incluso un mejor tercero del grupo H o grupo I.

Si Senegal o Noruega acaban terceros con buena diferencia de gol, aún podrían avanzar como uno de los mejores terceros

El grupo g, grupo F, y grupo J también aportarán terceros a la Ronda de 48

Las estadísticas clave del Grupo I serán: puntos totales, diferencia de gol, goles marcados y performance en enfrentamientos directos. Con simulaciones que predicen a Francia avanzando con 85% de probabilidad y Senegal con 65% para el segundo puesto, la pelea por los puestos de clasificación promete ser intensa.

Estadios y sedes del Grupo I: dónde se juega y qué tener en cuenta

El Grupo I se disputa exclusivamente en la costa este de Estados Unidos, con dos recintos emblemáticos que combinan tradición deportiva americana con la pasión del fútbol mundial.

MetLife Stadium (East Rutherford, Nueva Jersey)

Característica Detalle Capacidad 82,500 espectadores Ciudad East Rutherford, Nueva Jersey Equipos NFL New York Giants, New York Jets Partidos Grupo I Francia vs Senegal, Noruega vs Repechaje, Noruega vs Senegal, Francia vs Repechaje

Este estadio, ubicado a pocos kilómetros de Manhattan, será la sede principal del Grupo I. Su cercanía a Nueva York garantiza una atmósfera cosmopolita con fuertes comunidades africanas y europeas.

Metlife Stadium.

Gillette Stadium (Foxborough, Massachusetts)

Característica Detalle Capacidad 65,878 espectadores Ciudad Foxborough (área de Boston) Equipos New England Patriots (NFL), New England Revolution (MLS) Partidos Grupo I Noruega vs Francia, Senegal vs Repechaje

El Gillette Stadium ya tiene experiencia mundialista: albergó eliminatorias para el Mundial 2014 y partidos de la Copa América. Su césped híbrido está optimizado para soportar hasta 16 partidos durante el torneo.

Nota importante: Bolavip actualizará esta información en caso de cambios oficiales de la FIFA en horarios o sedes. El calendario completo del mundial se extiende desde el jueves 11 de junio hasta el domingo 19 de julio, con el partido por el tercer puesto y la gran final cerrando el certamen.

Gillette Stadium.

Análisis Bolavip: partidos imperdibles del Grupo I

El Grupo I ofrece un microcosmos perfecto de lo que representa el Mundial 2026: paridad entre potencias europeas, resistencia africana y el factor sorpresa de equipos emergentes.

Francia vs Senegal: el duelo estelar

Este partido es obligatorio para cualquier aficionado. Francia invicta en 18 clasificatorios con una diferencia de gol de +42, contra Senegal con un agregado de 7-0 en la fase de grupos de la Copa Africana. El antecedente de octavos en Qatar 2022 (resuelto en penales tras empate 3-3) añade dramatismo a este cruce.

Los periodistas de Marca predicen que ambas selecciones podrían volver a verse en las instancias finales, haciendo eco de aquel épico enfrentamiento. Con proyecciones de 200 millones de espectadores para este duelo, será uno de los partidos más vistos de la fase de grupos.

Noruega vs Francia: la batalla por la cima

El cierre del grupo enfrenta a dos estilos europeos contrastantes. Francia con su esquema 4-2-3-1 probado en múltiples torneos, contra el 4-3-3 nórdico centrado en su goleador de élite. Los expertos pronostican entre 8 y 10 goles totales en las tres jornadas del grupo, siguiendo el promedio de 2.7 por partido del Mundial 2022.

¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026?

México

ViX (Televisa) : transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026.

: transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026. TV abierta: TV Azteca y Televisa emitirán 32 partidos cada una por sus señales.

Brasil

CazéTV (YouTube) : posee los derechos completos y transmitirá los 104 partidos.

: posee los derechos completos y transmitirá los 104 partidos. TV abierta : Globo emitirá 54 encuentros, también disponibles en Globoplay y SporTV.

: Globo emitirá 54 encuentros, también disponibles en Globoplay y SporTV. SBT + N Sports: transmitirán 32 partidos, disponibles además en Claro TV, Vivo y Sky.

Colombia

DirecTV / DGO : transmisión en vivo de los 104 partidos.

: transmisión en vivo de los 104 partidos. TV abierta: Win Sports, Caracol TV y RCN emitirán encuentros seleccionados.

Ecuador

DirecTV / DGO : transmisión completa del Mundial.

: transmisión completa del Mundial. TV abierta: Teleamazonas emitirá algunos partidos.

Chile

DirecTV / DGO : transmisión de todos los partidos.

: transmisión de todos los partidos. TV abierta: Chilevisión emitirá encuentros (cantidad a confirmar).

Argentina

DirecTV / DGO : transmisión completa del Mundial 2026.

: transmisión completa del Mundial 2026. TV Pública : emitirá los partidos de la Selección Argentina.

: emitirá los partidos de la Selección Argentina. Otras señales: Telefé y TyC Sports transmitirán algunos encuentros.

Uruguay

DirecTV / DGO : transmisión total de los 104 partidos.

: transmisión total de los 104 partidos. TV abierta: Canal 5 emitirá 32 partidos en exclusiva, incluidos los de la selección, también por Antel TV.

Perú

DirecTV / DGO : transmisión completa del torneo.

: transmisión completa del torneo. TV abierta: América TV podría emitir algunos partidos.

España

Mediapro : canal exclusivo con los 104 partidos (71 en exclusiva por TV paga).

: canal exclusivo con los 104 partidos (71 en exclusiva por TV paga). RTVE: emitirá un partido por jornada, incluidos todos los de la selección española y los más destacados.

Honduras

Tigo Sports : transmitirá los 104 partidos por los canales 300 y 301.

: transmitirá los 104 partidos por los canales 300 y 301. Exclusivos: 64 encuentros solo disponibles en la plataforma.

El Salvador

Tigo Sports : transmisión de los 104 partidos por los canales 3 y 300.

: transmisión de los 104 partidos por los canales 3 y 300. Exclusivos: 64 partidos solo por la plataforma.

Nicaragua

Tigo Sports : transmitirá los 104 partidos del Mundial.

: transmitirá los 104 partidos del Mundial. Exclusivos: 64 encuentros únicamente en la plataforma.

Costa Rica

Tigo Sports 2 : nuevo canal en HD con los 104 partidos completos.

: nuevo canal en HD con los 104 partidos completos. Disponibilidad: canal 10, sin costo adicional para suscriptores.

Bolivia

Entel: transmitirá todos los partidos a través de Red Uno y Unitel.

Paraguay