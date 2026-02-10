La Selección de España pierde a una de sus joyas para el Mundial 2026 y la Finalissima ante Argentina

Aunque el 2026 será especial para todos los equipos con participación en el Mundial, lo será aún más para la Selección Argentina y la de España. Es que, además de la máxima cita, los campeones continentales se enfrentarán entre sí por la Finalissima.

En ese contexto, el cuerpo técnico de la Albiceleste ya piensa en cómo intentar conquistar los dos títulos en juego que habrá este año. Del otro lado, la Roja también hace lo propio, aunque este lunes recibió una mala noticia que impacta en la planificación.

Se trata de la grave lesión de Samu Aghehowa, conocido simplemente como Samu. El delantero, de 21 años, salió en el entretiempo del partido entre Porto y Sporting de Lisboa, este domingo por la Primeira Liga.

Los estudios médicos constataron este lunes que sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha. De esta manera, le pone punto final a una temporada en la que era un jugador clave para Porto y aspiraba a dar un pase al frente en la Selección de España.

Samu, delantero de España. (Foto: Getty)

La magnitud de su lesión hará que permanezca fuera de las canchas y en recuperación por una buena cantidad de meses, por lo que Luis de la Fuente ya puede descartarlo para la Finalissima y el Mundial.

Los números de Samu en la temporada

En lo que va de la campaña con Porto, el centrodelantero español anotó 20 goles en los 32 compromisos que disputó entre todas las competencias. El cierre del 2025 había sido de crecimiento en cuanto a su lugar en la Roja, pero deberá volver a remar de atrás en su regreso a las canchas.

