El Cosquín Rock 2023, que tendrá lugar en esta oportunidad en el Aeroclub Santa María de Punilla de Córdoba, tiene el line up con los horarios de todos los artistas confirmados. A continuación te compartimos los detalles para que puedas armar tu recorrido en el festvial.
Es importante señalar que hace algunas semanas se agotaron las entradas tanto para el sábado 18 de febrero como para el domingo 19. Entre los artistas que formarán parte del festival se encuentran Conociendo Rusia, Fito Páez, Estelares, NTVG, Divididos, Airbag, Guasones y Trueno, entre otros.
+COSQUÍN ROCK - DÍA 1 (SÁBADO 18 DE FEBRERO)
Escenario Norte
- JUANSE 00:30
- DIVIDIDOS 22:30
- SKAY Y LOS FAKIRES 21:00
- NO TE VA GUSTAR 19:00
- GUASONES 17:30
- OJOS LOCOS 16:30
- LA CHANCHA MUDA 15:40
- EL BORDO 15:00
- FAROLITOS 14:20
Escenario Sur
- JUAN INGARAMO 00:25
- TURF 23:00
- TRUENO 21:40
- RELS B 20:15
- CONOCIENDO RUSIA 19:05
- ALEMÁN 18:00
- ZEBALLOS 17:00
- DLD 16:10
- LARA 91K 15:20
- SYNÓPSIS 14:30
Escenario de Montaña
- CHARLOTTE DE WITTE 02:30
- ENRICO SANGIULIANO 01:20
- NICOLAS TABOADA 00:30
- VESICA PISCIS 23:40
- CATUPECU MACHU 22:15
- LP 21:00
- LA DELIO VALDÉZ 19:40
- USTED SEÑALEMELO 18:20
- ESTELARES 17:10
Escenario Boomerang
- GATIVIDEO 00:45
- RUSOWSKY 23:35
- SARAMALACARA 22:25
- MUEREJOVEN 21:25
- GAUCHITO CLUB 20:25
- ODD MAMI 19:35
- FERMÍN 18:45
- JOVEN BREAKFAST 17:55
- ILAN AMORES 17:10
- BAD 16:25
- LETIZIA VOCOS 15:40
- JON DECA 15:00
Escenario Paraguay
- FIESTA BRESH 02:00
- KOINO YOKAN 00:30
- MI AMIGO INVENCIBLE 23:10
- EL MATÓ A UN POLICÍA MOTORIZADO 21:30
- LILA DOWNS 20:10
- LAS LIGAS MENORES 19:10
- RAYOS LASER 18:00
- CLARA CAVA 17:00
- LOS HERMANOS MORGAN 16:00
La Casita del Blues
- JOANNA MADDOX 23:50
- DON VILANOVA & SOUL BROS 22:30
- DEBORAH DIXON 20:50
- THE GINGER HEARTS 18:40
- LOS BÚFALOS SEDIENTOS 17:30
- WAYRA IGLESIAS 16:30
- VIEJO MOTOR 15:30
- GRETA KOHAN 14:30
+COSQUÍN ROCK - DÍA 2 (DOMINGO 19 DE FEBRERO)
Escenario Norte
- LAS PELOTAS 00:40
- LA VELA PUERCA 23:10
- CIRO Y LOS PERSAS 20:55
- LAS PASTILLAS DEL ABUELO 19:20
- CARAS EXTRAÑAS 18:00
- EL PLAN DE LA MARIPOSA 17:00
- CRUZANDO EL CHARCO 16:10
- JÓVENES PORDIOSEROS 15:20
- EL VUELTO 14:30
Escenario Sur
- CA7RIEL Y PACO AMOROSO 23:00
- DILLOM 21:40
- AIRBAG 20:20
- FITO PAEZ 18:45
- VETUSTA MORLA 17:10
- SILVESTRE Y LA NARANJA 16:20
- PAZ CARRARA 15:30
Escenario de Montaña
- TIËSTO 00:50
- BABASONICOS 23:00
- MONSIEUR PERINÉ 21:30
- BANDALOS CHINOS 19:50
- PECES RAROS 18:30
- MANU MARTINEZ 17:40
- AGUSTINA GIOVIO 17:00
Escenario Boomerang
- POLENTA 00:30
- MUERDO 23:25
- LISANDRO ARISTIMUÑO 22:15
- FELI COLINA 21:15
- EMMANUEL HORVILLEUR 20:15
- 1915 19:25
- EL ZAR 18:35
- ZENÓN PEREYRA 17:50
- MIA ZETA 17:05
- ANYI 16:20
- CATA RAYBAUD 15:40
- ODIOS COMPARTIDOS 15:00
Escenario Paraguay
- FIESTA KATANA feat SANTA SALUT 02:10
- MS. NINA 01:00
- TAICHU 00:00
- EL DOCTOR 22:40
- SOFIA GABANNA 21:10
- INTENDENTE 19:50
- CRÁNEO & LASSER 18:30
- RONPE 99 17:10
- THE COLORATED 16:00
- SANTOZ 15:00
- CALIOPE FAMILY 14:00
La Casita del Blues
- JJ THAMES 23:20
- NANDA MOURA & TOYO 22:00
- CORAL 20:30
- LOS MASONES 19:20
- THE RHYTHM GAMBLERS 17:50
- 29 CAMINOS BLUES 16:30
- GLORIA AGUILAR Y CRUXADOS 15:30
- ESCORPIA 14:30
+Babasónicos - Cómo Eran las Cosas
+¿El evento se podrá seguir EN VIVO?
Está confirmado que Flow transmitirá vía Streaming ONLINE los dos días completos del Cosquín Rock 2023.