La posible formación de River ante Aldosivi tras perder el Superclásico ante Boca

Leonardo Ponzio, obligado a meter mano en el equipo titular, ya piensa en la visita al Tiburón de Mar del Plata.

Luego de lo que fue la dura derrota ante Boca en el Superclásico del pasado domingo, ahora River enfrentará a Aldosivi por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en el Estadio José María Minella de Mar del Plata contará con 10.000 hinchas visitantes presentes en las tribunas. En ese sentido, Leonardo Ponzio prepara la formación.

Leonardo Ponzio, DT de River en el Superclásico ante Boca.

Cabe recordar que cuenta con varias bajas. En lo que respecta a la defensa, Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel estarán ausentes ya que fueron expulsados contra el Xeneize. A su vez, Fausto Vera y Aníbal Moreno siguen recuperándose de sus respectivas lesiones. Además, en las últimas horas se sumó Juan Cruz Meza a la lista de los marginados.

Lo cierto es que Ponzio hará 2 cambios para medirse ante Aldosivi por la última jornada del campeonato, respecto a los que enfrentaron a Boca. En ese sentido, solamente reemplazará a los expulsados, por lo que ambas modificaciones se centran en la defensa. Luego, el resto del equipo titular serán los que empezaron el Superclásico el pasado domingo.

Lucas Martínez Quarta, defensor de River expulsado ante Boca. (Getty Images)

En lo que respecta al marcador de punta, Giovanni González ocupará el lugar que deja vacante Montiel y será el lateral derecho de River en la visita a Mar del Plata. Además, tal como se esperaba y como pasó tras la tarjeta roja tempranera, Lautaro Rivero ingresa para reemplazar a Martínez Quarta y será el zaguero central izquierdo del Millonario.

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Un dato importante a tener en cuenta es que a River no le sirve ganar por la Tabla Anual, ya que se quedó sin chances de clasificar a la Copa Libertadores 2027 por esa vía. Sin embargo, un triunfo le permitirá ser local en los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura, lo que no es un detalle menor ya que sería una ventaja clave.

Lautaro Rivero en el Superclásico entre River y Boca. (Getty Images)

La formación de River ante Aldosivi

Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.