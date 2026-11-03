Las 7 ausencias en la lista de la Selección Argentina para enfrentar a Uruguay y Costa Rica

Además de Messi y Otamendi, quienes anunciaron su retiro de la Albiceleste, otros siete futbolistas con trayectoria internacional quedaron fuera de la lista.

Este martes 3 de noviembre, en la semana previa al inicio de la última fecha FIFA del año, la Selección Argentina tiene a sus convocados para afrontar los amistosos ante Uruguay y Costa Rica el próximo 13 y 17 de noviembre respectivamente.

Entre las novedades de la lista, donde hay 28 convocados, aparecen varias caras nuevas como Aaron Anselmino y Mariano Troilo, aunque lo que más se destacan son las ausencias de peso que tendrá la Albiceleste en este fecha FIFA.

Además de la ausencia de Lionel Messi y Nicolás Otamendi, quienes anunciaron sus respectivos retiros de la Selección tras el partido ante Benín de principios de octubre, como bajas llamativas aparecen Lautaro Martínez, Cristian Romero y Nicolás González por lesiones.

Más allá de cuestiones físicas, Leandro Paredes y Nahuel Molina no están presentes porque siguen cumpliendo fechas de suspensión por la pelea en la final del Mundial ante España.

Por último, por decisión de Lionel Scaloni, no fueron convocados Giovani Lo Celso ni Rodrigo De Paul, algo que se preveía por la última nómina, ya que solo fueron citados para la despedida de Messi ante Benín en el Monumental.

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Los jugadores de Boca, preservados

Milton Delgado y Leones Flores iban a ser citados por Scaloni, pero fueron preservados debido al partido de Boca ante Banfield por las semifinales de la Copa Argentina. Así, no fueron parte de la lista de convocados de la Selección para el trascendental partido del Xeneize el 14 de noviembre en Mendoza.

Los convocados de la Selección Argentina

Arqueros

Emiliano Martínez (Chelsea)

Gerónimo Rulli (Manchester City)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Santiago Beltrán (River)

Defensores

Gonzalo Montiel (River)

Agustín Giay (Palmeiras)

Aaron Anselmino (Chelsea)

Mariano Troilo (Parma)

Leonardo Balerdi (Roma)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

Nicolás Tagliafico (Lyon)

Román Vega (Zenit)

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Volantes

Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)

Máximo Perrone (Como 1907)

Exequiel Palacios (Ipswich Town)

Valentín Barco (Chelsea)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Manchester City)

Nicolás Paz (Como 1907)

Delanteros

Matías Soulé (Roma)

Franco Mastantuono (Fiorentina)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Thiago Almada (River)

José Manuel López (Palmeiras)

Santiago Castro (Roma)

Julián Alvarez (Atlético de Madrid)

Los amistosos que disputará la Selección Argentina

Argentina vs. Uruguay – viernes 13 de noviembre – La Bombonera

vs. Uruguay – viernes 13 de noviembre – La Bombonera Argentina vs. Costa Rica – martes 17 de noviembre – Mario Alberto Kempes, Córdoba.