Ramírez ausente y Ferreyra dirigirá a River: se definieron los árbitros de la última fecha del Torneo Clausura 2026

En el marco del fútbol argentino, todavía sigue el revuelo generado por las polémicas que tuvieron lugar en algunos partidos correspondientes a la Fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Naturalmente, la actuación de Nicolás Ramírez en el Superclásico que Boca Juniors le ganó a River Plate por 1-0 fue el detonante principal para dicha realidad.
En medio de ese panorama, este martes, la Asociación del Fútbol Argentino le puso punto final al misterio y confirmó las ternas arbitrales para la Fecha 16 del propio certamen doméstico. Se tratará de una última jornada totalmente determinante, ya que será la última: definirá al campeón de la Tabla Anual, a los clasificados a los torneos continentales y a los integrantes de los Playoffs.
Así las cosas, el foco estaba puesto, principalmente, en el propio Ramírez y también en Silvio Trucco, quien estuvo a cargo del VAR en la Bombonera. El flojo desempeño de ambos en el Superclásico los colocó en el ojo de la tormenta, pero tendrán un panorama dispar: uno no verá acción, mientras que el otro sí será parte de la fecha.
Sucede que, por una licencia por intervención quirúrgica programada, Ramírez no arbitrará en la última fecha del Torneo Clausura. Por su parte, Trucco estará a cargo del VAR en el duelo entre Instituto de Córdoba y Newell’s Old Boys de Rosario. Por su parte, Bryan Ferreyra, fuertemente discutido en la fecha pasada, estará en Aldosivi vs. River.
Los árbitros para la Fecha 16
Jueves 5 de noviembre
15.00 Aldosivi – River (Zona B) -ESPN Premium/ TNT Sports-
Árbitro: Bryan Ferreyra
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Diego Martin
Cuarto árbitro: Franco Moron
VAR: José Carreras
AVAR: Wenceslao Meneses
19.15 Gimnasia – Belgrano (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Javier Uziga
Árbitro asistente 2: Joaquín Badano
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: Andrés Merlos
AVAR: Lucas Cavallero
Viernes 6 de noviembre
15.00 Barracas Central – Racing (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Federico Cano
Árbitro asistente 2: Juan Racciardi
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Iván Núñez
19.15 San Lorenzo – Platense (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Eric Grunmann
Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Julián Beligoy
VAR: Laura Fortunato
AVAR: Diego Romero
19.15 Independiente – Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Juan Pafundi
Árbitro asistente 1: Hugo Páez
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Martín Desposito
VAR: Juan Pablo Loustau
AVAR: Maximiliano López Monti
19.15 Unión – Vélez (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Joaquin Gil
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Juan Del Fueyo
22.00 Tigre – Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Gonzalo Pereira
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Gabriel Gutierrez
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Carla López
22.00 Banfield – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Maximiliano Manduca
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Robertino Rosas
Cuarto árbitro: Matías Billone
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Ernesto Callegari
Sábado 7 de noviembre
15.00 Gimnasia (Mza.) – Ind. Rivadavia Mza. (Interzonal) -TNT Sports-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Miguel Savorani
Cuarto árbitro: Sebastián Martínez
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Diego Verlota
15.00 Talleres – Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Maximiliano Macheroni
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Antonella Pajon
Cuarto árbitro: Guillermo González
VAR: Nicolás Lamolina
AVAR: Gastón Iglesias
17.30 Argentinos – Huracán (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Bruno Amiconi
17.30 Rosario Central – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Lucio Méndez
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Jorge Broggi
17.30 Boca – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium/ TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora
VAR: Yamil Possi
AVAR: Walter Ferreyra
22.00 Instituto – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Mauro Ramos Errasti
Domingo 8 de noviembre
19.30 Central Córdoba – Lanús (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Álvaro Carranza
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Javier Viglietti
Cuarto árbitro: Federico Benites
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Lucas Comesaña
Días y horarios de la Fecha 16
JUEVES 5 DE NOVIEMBRE
- 15.00 – Aldosivi vs. River Plate
- 19.15 – Gimnasia La Plata vs. Belgrano
VIERNES 6 DE NOVIEMBRE
- 15.00 – Barracas Central vs. Racing Club
- 19.00 – San Lorenzo vs. Platense
- 19.00 – Independiente vs. Deportivo Riestra
- 19.00 – Unión vs. Vélez Sarsfield
- 22.00 – Tigre vs. Sarmiento de Junín
- 22.00 – Banfield vs. Atlético Tucumán
SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE
- 15.00 – Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia
- 15.00 – Talleres vs. Estudiantes de La Plata
- 17.30 – Argentinos Juniors vs. Huracán
- 17.30 – Boca Juniors vs. Defensa y Justicia
- 17.30 – Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto
DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE
- 17.00 – Central Córdoba vs. Lanús
- 19.30 – Instituto vs. Newell’s Old Boys