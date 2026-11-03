El expresidente del Millonario volvió a hablar del arbitraje y esta vez apuntó contra el capitán de Boca.

A 48 horas del Superclásico, la espuma por el polémico arbitraje de Nicolás Ramírez no baja en River Plate. Rodolfo D’Onofrio explotó en plena derrota en sus redes sociales y, desde entonces, continúa criticando a la AFA en diversas entrevistas.

Este martes, el expresidente del club de Núñez charló con La Página Millonaria y profundizó su descontento por el desenlace del partido. Ahora, le arrojó un dardo a Leandro Paredes, capitán de Boca, por su trabajo sobre el campo de juego.

“Paredes maneja el partido porque tiene derechos que no tiene nadie. Le puede decir al referí ‘cagón’ dos o tres veces en la cara. Puede salir atrás del referí para que lo eche a Montiel. Puede pegar y que no le pongan la segunda amarilla. Es un vivo”, inició D’Onofrio.

Posteriormente, valoró esa actitud: “Claro que me gustaría tener un ‘5’ que haga lo mismo. Quiero lo mismo. Tiene que tener picardía. Si las cosas no se juegan limpias, tenemos que jugar ese partido. Si el referí es influenciable, habrá que hablarle al referí”.

D’Onofrio denunció favoritismos en la AFA

“Les va mal a quienes no son los amigos de ellos. Tienen su mérito para estar donde están en la tabla de posiciones. ¿Quiénes son los tres primeros? Pensá un poquito. Juegan muy bien los tres, primero hay que decir eso, pero da la casualidad de que Boca, Rosario Central y Argentinos son los amigos”, disparó el exmandatario de River.

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