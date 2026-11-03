River tendrá 10 mil entradas para visitar a Aldosivi por el Torneo Clausura: precio y cómo comprar

El Millonario viajará a Mar del Plata en búsqueda de una victoria para terminar cuarto en su grupo.

En el marco de la fecha 16 del Grupo B del Torneo Clausura, en el José María Minella, River visita al ya descendido Aldosivi de Mar del Plata en búsqueda de una victoria que le permita asegurarse el cuarto puesto de la zona y así definir los octavos de final en condición de local.

De cara a este encuentro, se confirmó que el Millonario podrá contar con la presencia de hinchas visitantes, tal como ocurrió en la gran mayoría de sus últimas presentaciones fuera de su casa, como en los duelos contra Sarmiento en Junín, Banfield y Atlético Tucumán.

En total, serán 10 mil las localidades con las que contará el elenco de Núñez. De las mismas, 6 mil están destinadas a populares, mientras que las otras 4 mil serán plateas. En cuanto a los precios, las populares tendrán un valor de 100.000 pesos, mientras que las plateas saldrán 140.000 mil pesos.

Para todos los hinchas que quieran comprar estas entradas, podrán hacerlo desde este martes, ya que salieron a la venta. Para adquirirlas deberán hacerlo a través de la plataforma Fever a través de su sitio web, donde está toda la información correspondiente.

Este partido será importante para el Millonario, debido a que una victoria le asegurará por lo menos jugar un compromiso más en condición de local y así definir los octavos de final junto a su gente. Por el momento, el rival en esta instancia es Lanús, ubicado en el quinto puesto del Grupo A.

La posible formación de River para enfrentar a Aldosivi

El Millonario saldría a la cancha con: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

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