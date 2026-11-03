La primera sin Messi: la lista de convocados de la Selección Argentina para enfrentar a Uruguay y Costa Rica

En la primera convocatoria sin Lionel Messi tras su retiro, Lionel Scaloni entregó la lista con los 28 futbolistas citados para jugar con la Selección Argentina en los amistosos que disputará en el país frente a la Selección de Uruguay en La Bombonera, y Costa Rica en Córdoba.

Tal como lo confirmó en una entrevista, Emiliano Martínez forma parte de los cuatro arqueros que formarán parte de estos amistosos, a pesar de la lesión en la mandíbula que sufrió semanas atrás en la victoria de Chelsea ante Everton por la Premier League.

Por otro lado, hay tres bajas importantes en la convocatoria. Tanto Cristian Romero como Lautaro Martínez quedaron marginados por lesiones, mientras que Rodrigo De Paul no forma parte de la lista por decisión técnica de Scaloni en búsqueda de un recambio generacional.

A estas bajas, se suman la mencionadas de Messi y Otamendi por sus retiros de la Albiceleste, más Nahuel Molina (suspensión), Leandro Paredes (suspensión) y Giovani Lo Celso, quien al igual que De Paul, no entraría en los planes del entrenador para el próximo ciclo.

Cabe destacar que tanto Milton Delgado como Leonel Flores no forman parte de esta lista debido a que en ese mismo fin de semana tendrán un compromiso con Boca, que será frente a Banfield por las semifinales de la Copa Argentina.

En cuanto a las nuevas convocatorias, los que se suman son Gonzalo Montiel, quien volvió tras perderse los amistosos de septiembre y octubre, más Aaron Anselmino (Chelsea) y Mariano Troilo (Parma), para pelear por un lugar en la zaga central y Máximo Perrone (Como 1907) en la mitad de la cancha.

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Los convocados de la Selección Argentina

Arqueros

Emiliano Martínez (Chelsea)

Gerónimo Rulli (Manchester City)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Santiago Beltrán (River)

Defensores

Gonzalo Montiel (River)

Agustín Giay (Palmeiras)

Aaron Anselmino (Chelsea)

Mariano Troilo (Parma)

Leonardo Balerdi (Roma)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

Nicolás Tagliafico (Lyon)

Román Vega (Zenit)

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Volantes

Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)

Máximo Perrone (Como 1907)

Exequiel Palacios (Ipswich Town)

Valentín Barco (Chelsea)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Manchester City)

Nicolás Paz (Como 1907)

Delanteros

Matías Soulé (Roma)

Franco Mastantuono (Fiorentina)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Thiago Almada (River)

José Manuel López (Palmeiras)

Santiago Castro (Roma)

Julián Alvarez (Atlético de Madrid)

Los amistosos que disputará la Selección Argentina

Argentina vs. Uruguay – viernes 13 de noviembre – La Bombonera

vs. Uruguay – viernes 13 de noviembre – La Bombonera Argentina vs. Costa Rica – martes 17 de noviembre – Mario Alberto Kempes, Córdoba.