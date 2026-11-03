Este jueves a las 17 horas en el Predio Lionel Messi de Ezeiza, se llevará a cabo una múltiple conferencia de prensa.

El Torneo Clausura llegó a su última recta y este fin de semana se juega la Fecha 16 para cerrar la fase regular y definir los clasificados a los octavos de final. En ese sentido, la Liga Profesional de Fútbol dio a conocer una múltiple conferencia de prensa con los protagonistas que definen la Tabla Anual 2026. Además, se reveló que presentarán un nuevo trofeo.

El trofeo que le otorgaron a Rosario Central en 2025.

Este jueves 5 de noviembre a partir de las 17 horas hablarán los capitanes de Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central en el Predio Lionel Andrés Messi, ubicado geográficamente en Ezeiza. De hecho, quienes tomarán la palabra serán Leandro Paredes, Nicolás Oroz y Gastón Ávila, como principales referentes de los planteles de sus equipos.

´No conforme con eso, también romperán el silencio los directores técnicos: Rodolfo Arruabarrena, Nicolás Diez y Jorge Almirón. Sin embargo, desde la Asociación del Fútbol Argentino también añadieron a los presidentes de las instituciones implicadas en la lucha final: Juan Román Riquelme, Cristian Malaspina y Gonzalo Belloso.

Juan Román Riquelme, Cristian Malaspina y Gonzalo Belloso, presidentes de Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central.

Lo cierto es que, según informó la propia Liga Profesional de Fútbol a través de su plataforma oficial, habrá un nuevo trofeo para el Campeón de Liga. Con el claro objetivo de premiar al ganador de la Tabla Anual 2026, el ente regulador anunció que se dará a conocer en este evento que será realizado en las instalaciones del predio de la AFA.

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Un dato importante a tener en cuenta es que Rosario Central ganó la Tabla Anual 2025. Sin embargo, en aquella oportunidad se le otorgó el título luego de una reunión de la Asociación del Fútbol Argentino y de manera sorpresiva, ya que anteriormente no se sabía que el líder iba a cosechar un trofeo, lo que generó un fuerte malestar en el resto de los equipos.