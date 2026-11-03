Boca hoy: qué necesita para ser campeón de la Anual, posible cruce con River y más

Luego de la victoria en el Superclásico, Boca se clasificó a la próxima Copa Libertadores, que ya tiene a 13 equipos confirmados. Además de esto, ya el equipo ya sabe qué necesita para consagrarse campeón de la Tabla Anual el próximo fin de semana.

Qué necesita Boca para ser campeón de la Tabla Anual en la última fecha

Boca va por todo en la recta final de este 2026. Los de Rodolfo Arruabarrena tienen la posibilidad de conquistar cinco títulos y el primero de ellos podría ser el próximo sábado. El Xeneize podría ser campeón de Liga -título que se le da al ganador de la Tabla Anual-, pero para eso será fundamental que obtenga un resultado positivo ante Defensa y Justicia.

Si Boca le gana a Defensa y Justicia será campeón de Liga ya que Argentinos Juniors -que tiene la misma cantidad de puntos- cuenta con una diferencia de gol muy inferior. Existe la posibilidad que el Xeneize iguale con el Halcón y de esa manera se consagrará siempre y cuando Argentinos Juniors y Rosario Central no ganen.

Adam Bareiro recibió el alta médica y está cerca de volver a jugar

Adam Bareiro recibió el alta médica. Apenas unas horas más tarde de lo que fue la victoria en el Superclásico frente a River por 1-0 con el gol de Lautaro Di Lollo, Boca también recibió otra gran noticia de cara a la recta final de la temporada 2026. En ese sentido, la novedad llegó en el entrenamiento del pasado lunes pensando en los desafíos venideros.

Cabe recordar que el 9 de mayo sufrió un doble desgarro en el aductor y en el recto anterior del abdomen izquierdo, en la derrota ante Huracán. Una vez que superó dichas cuestiones musculares, a mitad de año tuvo una hernia de disco lumbar y, luego de intentar distintos tratamientos, se operó el 1° de septiembre y está prácticamente recuperado.

Los 13 equipos clasificados a la Copa Libertadores 2027

Con la victoria 2 a 1 ante Atlético Tucumán por la fecha 15 del Torneo Clausura, Argentinos Juniorsno solo llegó con vida a la definición por el título de la Tabla Anual, sino que también se aseguró la clasificación a la próxima edición de la Copa Conmebol Libertadores.

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Debido a esta clasificación, Argentina ya tiene a tres representantes confirmados para la próxima edición del certamen continental. Teniendo en cuenta el resto de los países participantes, son 13 los equipos que tienen confirmados para disputar esta competencia.

Cristian Traverso apuntó contra River y Di Carlo

Luego de la victoria de Boca ante River por 1 a 0 por una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, Cristian Traverso, una gloria del Xeneize, hizo su reacción en su canal de YouTube, en donde apuntó contra las críticas por parte del Millonario al arbitraje de Nicolás Ramírez.

Dentro de sus dichos, el ex defensor del elenco de la Ribera se refirió a toda la polémica que se dio durante la semana previa, con munición cruzada entre las dos instituciones. Además, le pegó a Stefano Di Carlo por su comentario en su cuenta de Twitter respecto a la expulsión de Lucas Martínez Quarta.