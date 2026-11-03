River hoy: el XI vs. Aldosivi y qué tiene que pasar para que haya Superclásico en octavos

Todas las novedades del Millonario de este martes 3 de noviembre, a dos días de visitar al Tiburón en Mar del Plata por la fecha 16 del Clausura.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este martes 3 de noviembre de 2026, a días de visitar a Aldosivi en Mar del Plata por la jornada número 16 de la Zona B del Torneo Clausura. La formación que pondría Leonardo Ponzio ante el Tiburón, 10 mil entradas para ir al Minella, qué tiene que pasar para que haya Superclásico en octavos de final, los dos convocados a la Selección Argentina.

La probable formación para visitar a Aldosivi

River enfrentará a Aldosivi el próximo jueves a partir de las 15 horas por la fecha 16 de la Zona B del Torneo Clausura. Para este encuentro, Leonardo Ponzio no podrá contar con Martínez Quarta ni Montiel que fueron expulsados ante Boca. Tampoco estarán a disposición Fausto Vera ni Aníbal Moreno que están lesionados.

Ante esta situación, el probable once para visitar a Aldosivi en el Estadio José María Minella es: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

Almada y Correa. (Foto: Prensa River).

River tendrá 10 mil hinchas en el Minella

En el marco de la fecha 16 de la Zona B del Torneo Clausura, en el José María Minella, River visita al ya descendido Aldosivi de Mar del Plata en búsqueda de una victoria que le permita asegurarse el cuarto puesto de la zona y así definir los octavos de final en condición de local.

De cara a este encuentro, se confirmó que el Millonario podrá contar con la presencia de hinchas visitantes, tal como ocurrió en la gran mayoría de sus últimas presentaciones fuera de su casa, como en los duelos contra Sarmiento en Junín, Banfield y Atlético Tucumán.

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En total, serán 10 mil las localidades con las que contará el elenco de Núñez. De las mismas, 6 mil están destinadas a populares, mientras que las otras 4 mil serán plateas. En cuanto a los precios, las populares tendrán un valor de 100.000 pesos, mientras que las plateas saldrán 140.000 mil pesos.

River y Aldosivi se enfrentarán en Mar del Plata. (Foto: Getty).

¿Qué tiene que pasar para que haya Superclásico?

El sistema de plyoffs enfrenta al primero de una zona con el octavos de otra y así sucesivamente. Boca, que integra la Zona A puede ser primero, segundo, tercero o cuarto en su grupo. Por su parte, River -integra la Zona B- puede mantenerse en la cuarta posición o inclusive puede hasta a llegar a ser octavo.

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Las distintas posibilidades para que haya Superclásico en octavos de final

Boca 1° y River 8°: Boca debe ganar por una diferencia de dos goles y esperar que Instituto pierda. River debe perder ante Aldosivi y tienen que ganar Sarmiento, Independiente Rivadavia, mientras que a Belgrano y Barracas Central les alcanzará con empatar para superar al Millonario.

Boca 2° y River 7°: Boca debe ganar y que Instituto no pierda o bien puede empatar y esperar a que Vélez no gane. River debe perder ante Aldosivi, que Sarmiento o Independiente Rivadavia ganen, mientras que si Belgrano y Barracas Central empatan ya lo superan.

Boca 3° y River 6°: Si Boca pierde ante Defensa y Justicia y Vélez no suma de a tres, el Xeneize quedará tercero en la Zona A. Si River empata o pierde contra Aldosivi, Belgrano y Barracas empatan o ganan y Sarmiento e Independiente Rivadavia no suman de a tres, el Millonario quedará en la sexta posición.

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Boca 4° y River 5°: Si Boca cae ante Defensa y Justicia en La Bombonera y Vélez gana su partido ante Unión, los de Arruabarrena quedarán cuartos en la Zona A. River quedará quinto si empata o pierde ante Aldosivi, mientras que si Belgrano o Barracas empatan o ganan -solamente uno de ellos- y Sarmiento e Independiente Rivadavia no ganan, de esa manera los de Ponzio serán quintos.

Boca y River se vieron las caras el pasado domingo en La Bombonera. (Foto: Getty).

Dos convocados de River a la Selección Argentina

La Selección Argentina enfrentará a Uruguay y Costa Rica en la próxima Fecha FIFA. Los dirigidos por Lionel Scaloni jugarán ante la Celeste en La Bombonera el viernes 13, mientras que harán lo propio ante los centroamericanos en el Kempes de Córdoba el martes 17 de noviembre. El entrenador citó a Santiago Beltrán y Gonzalo Montiel para esta doble jornada de amistosos.

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Los convocados por Scaloni. (Foto: @Argentina).

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