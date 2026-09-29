La familia de Daniel Osvaldo emitió un comunicado oficial sobre su estado de salud

En las redes sociales, desde el círculo íntimo del ex delantero, llevaron tranquilidad y brindaron información sobre cómo se encuentra.

Días después de que salga a la luz la noticia de que Daniel Osvaldo, ex delantero de Boca, se encontraba internado a causa de un problema de salud, a través de un comunicado oficial su familia dio precisiones sobre cómo se encuentra en este momento, en el que aún sigue bajo atención médica.

En el mismo, atacaron a distintos medios de prensa debido a la información que sacaron a la luz, ya que aseguraron que no fue real. Además, pidieron respeto a la familia por el momento que están pasando, mientras acompañan al cantante de rock en su recuperación.

Por otro lado, dentro del comunicado dieron detalles del estado actual de salud de Osvaldo. Luego de ser intervenido quirúrgicamente, se encuentra a la espera de saber los resultados sobre los análisis realizados para determinar los pasos a seguir en la recuperación y la medicación que deberá tomar.

El comunicado oficial de la familia de Daniel Osvaldo

Buenas tardes,

Hacemos este comunicado por decisión de Dani.

Primero, queremos agradecer a todos los que se están comunicando con preocupación y por otro lado, pedirles encarecidamente a los medios que corresponda respeto en este delicado momento.

Lamentablemente (algunos) han difundido muchas versiones erróneas y alarmantes sin chequear la información.

Para llevar tranquilidad a todos/as los que nos escriben, queremos aclarar que Dani está bien y lúcido. No es verdad que estaba o llegó en estado de indigencia, llegó como cualquier persona podría llegar luego de varios días con dolor y sin apetito, tampoco que le hayan sacado una parte del pulmón, ni que tenga complicaciones en las piernas, ni que su situación fue producto de consumo de sustancias, ni que alquile, en fin, entre otras falsedades sin chequear que circularon (reiteramos, solo en algunos medios, ya que la mayoría fueron sumamente respetuosos y estamos muy agradecidos por ello).

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Él se encuentra internado en terapia debido a un derrame pleural. Tras varios días con malestares que en un principio se creían musculares o intercostales, le detectaron lo que mal o bien popularmente se conoce como líquido en el pulmón.

Los médicos le realizaron una cirugía para limpiar la zona y actualmente estamos a la espera de los resultados de los cultivos.

Nos explicaron que los mismos llevan su tiempo, pero son indispensables para tener el diagnóstico exacto – es decir, ponerle nombre y apellido a lo que tiene- y así definir el tratamiento adecuado para la infección que presenta. Queremos aprovechar este momento para agradecer profundamente el excelente trabajo, la dedicación y el amor que demuestra todo el equipo médico de la salud pública que lo está atendiendo.

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Les pedimos amablemente prudencia y empatía al difundir o replicar información pensando siempre en que del otro lado hay seres queridos sufriendo.

Agradecemos infinitamente tantos mensajes de apoyo, cariño y fuerza que nos llegan constantemente.