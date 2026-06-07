A qué hora es y qué canal pasa la final del Major de Italia de Premier Pádel

Se define el primer major de la temporada de Premier Pádel. En el Foro Itálico de Roma se llevarán a cabo las finales del Italy Major, tanto en la rama masculina como femenina. Este torneo entregará 2000 mil puntos para el ranking y un prize money de más de un millón de euros en total.

En la rama femenina, la final tendrá a la pareja número 3, Ariana Sánchez y Andrea Ustero, que vienen de ganar el partido más largo de la historia de Premier Pádel, frente a las número 1, Delfina Brea y Gemma Triay, que buscan recuperarse tras perder las últimas cinco finales.

Por el lado del masculino, los ‘Golden Boys’ Arturo Coello y Agustín Tapia, buscarán cortar con su mala racha en finales y quedarse con el título frente a la pareja número 2, compuesta por Federico Chingotto y Alejandro Galán, que quieren ser tricampeones en Italia.

Qué canal pasa las finales del Major de Italia de Premier Pádel

Tanto la final femenina como la masculina podrán verse en vivo a través de la plataforma de Disney+, así como también por la señal de ESPN 4. El primero de los partidos, que será Brea y Triay ante Ustero y Sánchez, comenzará a las 13.00 horas de Argentina, mientras que Tapia y Coello contra Chingotto y Galán se enfrentarán no antes de las 15.00 horas.

Agustín Tapia palpitó la final

El ‘Mozart de Catamarca’, que lleva 23 finales consecutivas junto a su compañero Arturo Coello, habló luego de la victoria ante Campagnolo y González en semifinales, y allí afirmó que esta es la más importante de las últimas, ya que quieren dar el golpe sobre la mesa para sacar ventaja en la lucha por el número 1.

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“Es el primer Major, hay un montón de puntos en juego y sería bueno dar el golpe. Desde este momento lo empezaremos a preparar. Tengo muchas ganas. Esa es la palabra: ganas”, soltó.

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