El post Mundial: cuáles son las Selecciones que competirán en el 2026 y cuál será la primera en enfrentar a España

El deporte argentino tiene mucha competencia en lo que queda del año: Sub 20, Juegos Suramericanos, mundial de hockey, y un cruce con los europeos en futsal.

Se fue el Mundial pero las ganas de seguir alentando quedaron allí. A la Selección le quedan por delante dos ventanas de amistosos hasta diciembre, aunque aún no tienen rival ni tampoco sede definida. La primera será entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre y la última del 9 al 17 de noviembre. Pero si lo que sobran son ganas de sacar las banderas amarillas, habrá más fútbol y otros deportes en los que se pueda seguir poniendo en alto a la celeste y blanca.

Placente está dirigiendo el torneo de L’Alculdia. Foto AFA.

Este año, las selecciones argentinas estarán disputando varias competiciones, ya pensando en la cita más importante que se viene: los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En cuanto al fútbol, tanto hombres como mujeres están a la espera: ni las fechas ni la sede del Preolímpico masculino Sub 23 están definidas; mientras que el equipo femenino espera que se defina cuándo se jugará el repechaje por el cupo restante (se clasificaron Colombia y Brasil de forma directa).

Además, habrá clasificaciones importantes en básquet, en vóley y hasta mundial de hockey sobre césped masculino y femenino. Mucho deporte celeste y blanco para continuar con el envión.

Fútbol para todos

El post Mundial todavía no tiene demasiado claro su panorama, más allá de las dos ventanas FIFA programadas de aquí a diciembre. Aunque las Eliminatorias pensando en la Copa del Mundo 2030 deberían comenzar el año próximo, aún resta confirmar cómo serán, teniendo en cuenta la cantidad de países que van a participar. Tampoco tiene fecha ni sede confirmada la próxima Copa América, a jugarse en el 2028.

Entre los juveniles, Argentina está disputando el torneo COTIF L’Alcudia, aquel donde hizo su presentación Lionel Scaloni en el 2018. Es su décima participación en este torneo que ganó tres veces. Con Diego Placente al mando, el equipo ya ganó en sus primeras dos presentaciones. Le quedará su partido ante Valencia el sábado y, de clasificar, irá a las semifinales del domingo y luego a la final, que será el martes 30 de julio.

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La Seleción femenina se clasificó a su tercer Mundial seguido. Foto AFA.

Además, el Sub 17 tiene por delante el Mundial de la categoría que se disputará en Qatar del 19 de noviembre al 13 de diciembre. Serán 48 equipos compitiendo por segunda vez y Argentina formará parte del Grupo C con Australia, Mozambique y Dinamarca.

Con el equipo femenino Mayor ya clasificado al Mundial de Brasil en 2027, que será del 24 de junio al 25 de julio, las que tendrán actividad confirmada serán las juveniles: el Mundial Sub 20 en Polonia del 5 al 27 de septiembre y luego la Copa Mundial Sub 17 en Marruecos, del 17 de octubre al 7 de noviembre.

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Ambas selecciones, además, afrontarán la competencia en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, en septiembre, con equipos Sub 20.

El primer cruce con España

Si bien aún no tiene sede confirmada, ya están la fecha y el primer rival: España. Argentina jugará la Finalissima 2026 de futsal ante los campeones de Europa, en una competición que tendrá formato Final Four. En la otra llave estará Brasil, campeón de la Copa América 2026, y Portugal, subcampeón.

¿Cuándo? La segunda edición de esta competencia tiene fecha entre el 5 y el 8 de noviembre de este año. El torneo, como el de fútbol 11, está organizado por CONMEBOL y UEFA. El primer campeón fue Portugal.

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El primer Mundial: hockey

La primera competencia internacional de las selecciones nacionales tendrá como protagonistas a Leones y Leonas. En conjunto, se estarán disputando las Copas del Mundo masculina y femenina, desde el mes de agosto, en Amstelveen (Países Bajos) y Wavre (Bélgica).

Las Leonas listas para el Mundial. Foto CAH.

Comenzará el sábado 15 y finalizarán con la final el 29 de agosto en femenino, y el 30 en masculino. Las Leonas vienen de ser subcampeonas de la Pro League 25/26 por detrás de Países Bajos y de ser subcampeonas del mundo en India 2023. Estarán en el Grupo B con Estados Unidos, Alemania y Escocia. Y buscarán su tercer título en el certamen.

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Los Leones vienen de ser novenos en el último Mundial y compartirán el Grupo A con Japón, Países Bajos y Nueva Zelanda.

Básquet

El equipo femenino tiene por delante dos competiciones que definirán su futuro: por un lado, el Clasificatorio Sudamericano, del 1° al 9 de agosto, en Zárate, Buenos Aires. El equipo de Gregorio Martínez compartirá grupo con Uruguay, Colombia y Paraguay. Este torneo es clasificatorio para la AmeriCup de El Salvador 2027.

Más tarde, del 17 al 23 de agosto, competirá en el Torneo Preclasificatorio a Los Ángeles 2028 en México y se buscará la única plaza para el Torneo Preolímpico, del 15 y 20 de septiembre en Río de Janeiro. También se estará disputando el Mundial de la disciplina, al que Argentina no se clasificó.

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Por el lado del equipo masculino, Argentina superó la tercera ventana clasificatoria al Mundial de Qatar 2027. Octava en el ranking, sus próximos compromisos serán en el mes de agosto, por la segunda fase. Se enfrentará a Canadá, Bahamas y Puerto Rico, además de Uruguay y Panamá, que ya enfrentó en la primera parte. El 27 de agosto recibirá en Mar del Plata a Puerto Rico y luego y visitará a Canadá el 31 de agosto.

Vóley

Las Panteras también están en plena competencia: el miércoles comenzaron su participación en la Copa Sudamericana que se juega en Lima, Perú, venciendo 3-0 a Ecuador. El equipo dirigido por Facundo Morando integra la zona junto a Ecuador, Venezuela y Colombia.

Jugará ante Venezuela y el viernes con Colombia. Este torneo es clave para la Selección Argentina, ya que otorga puntos importantes de cara a la clasificación para la Volleyball Nations League (VNL) 2027 y cupos para los Juegos Panamericanos.

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Las Panteras están disputando la Copa Sudamericana. Foto FeVa.

En el caso del vóley masculino, tras no clasificarse a las finales de la VNL, puso su mente en el Sudamericano que se disputará entre el 15 y 20 de septiembre en Río de Janeiro y que entregará una plaza olímpica.

Tenis

Dentro de lo que es el tenis por equipos, el equipo femenino dirigido por Paola Suárez irá en busca del ascenso en la Billie Jean King Cup 2026 entre 20 y el 22 de noviembre con Japón y de visitante.

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En el caso de la Copa Davis, el equipo argentino recibirá a Turquía en el Estadio Ruca Che de Neuquén del sábado 19 al domingo 20 de septiembre por el Grupo Mundial I. Este cruce pondrá en juego un pase a los Qualifiers 2027 de la Copa Davis.

Rugby

Los Pumas ya finalizaron la primera ventana de competencia en el nuevo Nations Championship, en el que participan las mejores 12 selecciones del mundo. Si bien el torneo se reanudará en noviembre, el equipo dirigido por Felipe Contepomi afrontará tres test match en el país. El primero será el sábado 8 de agosto en Vélez y ante Sudáfrica. El 29 de agosto en Jujuy y el 5 de septiembre en Mendoza irá ante Australia.

Los Pumas jugarán en Argentina. Foto UAR.

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Ya para noviembre, le tocará ir a Dublin para jugar ante Irlanda (el 6) y a Génova, el 14, para chocar ante Italia. El 21 será el último, ante Francia y en París. Del 27 al 29 serán las finales en Twickenham, Londres.

Handball

La Garra, el equipo femenino de handball, tiene por delante torneo clasificatorio para los Preolímpicos Mundiales, que se disputará en Guadalajara del 17 al 23 de agosto. Además, la mirada estará puesta en los Juegos Odesur en Santa Fe y también, a fines de noviembre, el Sur-Centro, que entregará plazas para el Mundial Hungría 2027.

Los Gladiadores también tienen como objetivo los Juegos Suramericanos de septiembre como paso anterior del Mundial que se disputará del 13 al 31 de enero del 2027 en Stuttgart, Alemania. Argentina compartirá grupo con Francia, máximo ganador de la historia con 6 Mundiales y semifinalista en las últimas 6 ediciones, Brasil y Kuwait.

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Deportes para todos

Uno de los torneos que unirá a varias de las selecciones nacionales serán los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, del 12 al 26 de septiembre. Habrá fútbol Sub 20, hockey sobre césped, handball, rugby 7, futsal y vóley, además de los clásicos deportes individuales.

Este año también se realizarán los Juegos Olímpicos de la Juventud, del 31 de octubre al 13 de noviembre en Dakar, Senegal, aunque los deportes de equipo solo estarán representados por el rugby 7, el beach handball y el futsal.

Será la antesala a lo que serán en el 2027 los Juegos Panamericanos en Lima, Perú, y la gran cita previa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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Además, durante este 2026 habrá mundiales de ciclismo, atletismo, bádminton, esgrima, gimnasia, judo, lucha, tiro, remo y piragüismo, entre otros deportes.

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