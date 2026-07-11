Conor McGregor vs. Max Holloway en UFC 329: a qué hora pelean y dónde ver en vivo y online

Este sábado por la noche, se lleva a cabo UFC 329 con una de las mejores carteleras de los últimos tiempos de la compañía. En el octágono organizado en la reconocida ciudad de Las Vegas dentro del territorio de Estados Unidos, se miden frente a frente Conor McGregor contra Max Holloway, en uno de los combates más esperados por los fanáticos.

Conor McGregor y Max Holloway. (Getty Images)

¿Dónde ver las peleas de UFC 329?

La transmisión oficial para toda la región va por cuenta exclusiva de Paramount+. La plataforma de streaming adquirió los derechos televisivos de la empresa para este año 2026 de forma única, por lo que se convirtió en la sola opción disponible en el menú para sintonizar cada uno de los combates de la noche sin perderse ningún detalle desde la comodidad del hogar.

¿A qué hora pelean McGregor y Holloway?

El inicio de la velada está pautado para las 17:00 horas de Argentina, momento en el cual arrancarán los primeros choques de la cartelera. La expectativa del público es total, ya que el plato fuerte de la noche llegará con la pelea estelar entre Conor McGregor y Max Holloway alrededor de la 01:30 hs de Argentina, un choque de trenes imperdible que definirá el futuro de ambas estrellas en la organización.