Argentina sumó 25 podios: cómo está el medallero de los Juegos Suramericanos 2026

El fútbol aseguró medalla y el handball ganó un partido clave ante Brasil para cerrar la jornada.

Se fue una nueva fecha de los Juegos Suramericanos 2026 y solo quedan 3 jornadas por delante hasta que se cierre el telón de esta edición. La delegación argentina tuvo un miércoles productivo en el que sumó 25 medallas y se mantuvo como escolta de Brasil.

Al cerrar el 23 de septiembre, Argentina acumula 209 medallas: 54 doradas, 59 plateadas y 96 de bronce. La delegación brasileña, con mayor presupuesto y población, cuenta con 238 preseas totales, con 99 de oro, hasta el momento.

En atletismo, Micaela Levaggi se impuso en la prueba de 1500 metros femeninos para conquistar la primera dorada de la disciplina para Argentina en estos Juegos. Además, hubo podios en remo, canotaje, escalada, tenis de mesa, tiro con arco, karate, taekwondo y ciclismo pista.

En el fútbol, la Albiceleste triunfó de forma agónica ante Perú en las semifinales y jugará la revancha ante Paraguay por la medalla de oro. A última hora, los Gladiadores vencieron por la mínima a Brasil y allanaron su camino hacia las preseas.

Cómo está el medallero de los Juegos Suramericanos 2026

Datos clave

Argentina acumula 209 medallas y escolta a Brasil en los Juegos Suramericanos.

acumula y escolta a en los Juegos Suramericanos. Micaela Levaggi obtuvo la medalla dorada en 1500 metros de atletismo.

obtuvo la medalla dorada en de atletismo. Brasil lidera el medallero de los Juegos Suramericanos con 238 preseas.