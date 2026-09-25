El plan de Scaloni post Messi: Julián y Lautaro, la nueva dupla estelar de la Selección Argentina

La Albiceleste inicia una nueva etapa y el entrenador apostará por un doble 9 inédito como esquema principal. El presente dispar de las figuras, el nuevo rol del enganche y los números juntos que ilusionan.

Lionel Scaloni ya definió cómo reestructurar la ofensiva de la Selección Argentina para iniciar formalmente la era post Lionel Messi en la próxima ventana de noviembre.

Para enfrentar los compromisos ante Bolivia, Benín y Burkina Faso, el cuerpo técnico implementará un esquema 4-2-2-2 que tendrá como gran atractivo la titularidad de un “doble 9” de jerarquía mundial compuesto por Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Lejos de ser delanteros estáticos, la dupla albiceleste funcionará como un tándem de falsos nueves. Ambos son centrodelanteros con una inmensa capacidad para salir del área, pivotear, asociarse en tres cuartos de cancha y crear oportunidades para sus compañeros, rompiendo con el clásico esquema de la referencia fija en ataque.

El presente dispar de la nueva dupla letal

Los atacantes llegan a esta nueva etapa con realidades muy distintas en sus respectivos clubes europeos:

El Toro letal: Lautaro Martínez transita un arranque de temporada espectacular en la Serie A. Convertido en el líder absoluto y capitán del Inter, suma cuatro goles en la liga, destacándose con dos dobletes determinantes ante Napoli y Roma. Con un estilo físico “a lo Benzema”, se asocia, choca y elabora con una visión de juego inmejorable.

Lautaro Martínez transita un arranque de temporada espectacular en la Serie A. Convertido en el líder absoluto y capitán del Inter, suma cuatro goles en la liga, destacándose con dos dobletes determinantes ante Napoli y Roma. Con un estilo físico “a lo Benzema”, se asocia, choca y elabora con una visión de juego inmejorable. La Araña en apuros: Julián Álvarez atraviesa un periodo de adaptación muy complejo en el Atlético de Madrid. Diego Simeone lo está utilizando muy alejado del área, lo que mermó su rendimiento y sus minutos en cancha ante la aparición de Jonathan David. Julián necesita recuperar su mejor versión y reconciliarse con la hinchada colchonera para silenciar los rumores que ya lo vinculan con el Barcelona.

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¿Quién será el heredero de la zona Messi?

Sin el astro rosarino en el campo, el rol de la gestación ofensiva abre un abanico de posibilidades fascinantes. Aunque hay opciones de peso como Paulo Dybala o variantes tácticas sorprendentes como Enzo Fernández jugando volcado a la derecha con vocación de delantero (rol que le asignó Enzo Maresca en el Manchester City), el principal candidato para asumir la titularidad es Nico Paz.

El mediocampista ofensivo se perfila como la pieza clave para enlazar el juego y abastecer a los dos puntas desde el inicio.

Los números de Lautaro y Julián jugando juntos

Aunque la sensación general es que compiten por el mismo puesto y pocas veces compartieron cancha, el historial de la dupla marca un camino sumamente prometedor para lo que viene:

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Tiempo en cancha: acumulan exactamente 912 minutos juntos (un número icónico para los hinchas de River), repartidos en 19 partidos.

acumulan exactamente juntos (un número icónico para los hinchas de River), repartidos en 19 partidos. Aporte goleador compartido: durante ese tiempo en cancha, Lautaro anotó 8 goles y brindó 5 asistencias, mientras que Julián marcó en 4 oportunidades y dio un pase gol (en la recordada goleada ante Chile por fase de grupos de la Copa América).

durante ese tiempo en cancha, Lautaro anotó 8 goles y brindó 5 asistencias, mientras que Julián marcó en 4 oportunidades y dio un pase gol (en la recordada goleada ante Chile por fase de grupos de la Copa América). Asociación directa: hasta el momento, hay un solo gol en el que se combinaron directamente entre ellos (tanto de Julián con asistencia del Toro).

hasta el momento, hay un solo gol en el que se combinaron directamente entre ellos (tanto de Julián con asistencia del Toro). La noche histórica: coincidieron durante nueve minutos fatídicos en el épico duelo frente a Inglaterra en el Mundial. En ese breve lapso, conformaron la dupla que le permitió a Lautaro marcar el gol más importante de su carrera para eliminar a los ingleses y sellar el pasaje a la final del mundo.

Con la Copa del Mundo en el retrovisor y el peso de reemplazar lo irreemplazable, la Selección buscará en sus dos artilleros la llave para mantener a la Argentina en lo más alto del fútbol mundial.