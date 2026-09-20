Copa Davis EN VIVO: Andreozzi y Molteni juegan el dobles de Argentina ante Turquía

Luego de ganar los dos primeros partidos de singles en la jornada del sábado, en el estadio Ruca Che de Neuquén, la Selección Argentina de Tenis buscará cerrar su permanencia en el Grupo Mundial de la Copa Davis con el dobles frente al seleccionado de Turquía.
Con Guido Andreozzi y Andrés Molteni, el equipo capitaneado por Javier Frana buscará vencer a Tuncay Duran y Arda Azkara para ponerle el punto final a esta serie por la permanencia y volver a competir por el título el próximo año. En caso de una derrota, Francisco Cerúndolo jugará el tercer single.
El minuto a minuto del partido
- Argentina quebró el saque rival, se puso en partido y ahora pierde 3 a 1.
- Nuevo quiebre de Turquía, que gana 3 a 0 en el segundo set.
- Turquía levantó un break point, mantuvo el saque y gana 2 a 0.
- Nuevo quiebre de Turquía, que ahora gana el segundo set 1 a 0.
- Primer set para Turquía, que mantuvo su saque y ganó 6 a 4.
- Game en 0 para Argentina, que ahora resta para empatar. 5 a 4 gana Turquía.
- Turquía vuelve a mantener el saque y se pone 5 a 3.
- Sobrio game argentino, que ahora cae 4 a 3.
- Con sufrimiento, Turquía mantuvo su saque y gana 4 a 2.
- El equipo argentino sigue aferrado al set. Ahora pierde 3 a 2.
- Tuquía volvió a mantener su saque y gana 3 a 1.
- ¡Primer game argentino! El equipo de Frana mantuvo el saque y ahora pierde 2 a 1.
- Turquía mantuvo su saque y gana 2 a 0 el primer set.
- Quebró Turquía en el primer game y gana 1 a 0 en el primer set.