Copa Davis EN VIVO: Andreozzi y Molteni juegan el dobles de Argentina ante Turquía

En Neuquén, el seleccionado argentino busca ganar el último punto para asegurar la permanencia del Grupo Mundial del certamen.

Luego de ganar los dos primeros partidos de singles en la jornada del sábado, en el estadio Ruca Che de Neuquén, la Selección Argentina de Tenis buscará cerrar su permanencia en el Grupo Mundial de la Copa Davis con el dobles frente al seleccionado de Turquía.

Con Guido Andreozzi y Andrés Molteni, el equipo capitaneado por Javier Frana buscará vencer a Tuncay Duran y Arda Azkara para ponerle el punto final a esta serie por la permanencia y volver a competir por el título el próximo año. En caso de una derrota, Francisco Cerúndolo jugará el tercer single.

El minuto a minuto del partido