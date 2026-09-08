Salieron a la luz los videos de la pelea previa que derivó en el asesinato de Federico Aramburu

El ex jugador de Los Pumas fue asesinado en París el pasado 19 de marzo de 2022 a manos de Loïk Le Priol.

El rugby argentino sufrió un golpe duro el 19 de marzo de 2022 cuando se conoció que Federico Martín Aramburu, emblema de Los Pumas, había sido asesinado en París. El ex jugador de CASI se encontraba en la capital francesa y tuvo una discusión con un grupo de personas en un restaurante. Luego de una pelea física, los agresores lo siguieron hasta su hotel y allí lo asesinaron.

La impotencia por la tragedia trajo con sí un reclamo: justicia por Federico Martín Aramburu. Pasaron más de cuatro años desde aquella fatídica jornada y en Francia inició el juicio. En este contexto, salieron a la luz algunos videos en los que se ve claramente la pelea previa.

En una de las cámaras que registró la pelea previa se puede ver como Federico Martín Aramburu tiene una discusión con Loïk Le Priol, un militante de la agrupación de ultraderecha extinta Grupo Unión Defensa (GUD), a quien le tira de la capucha de su campera y este cae. Luego comienza una pelea que es rápidamente concluida por la intervención del personal del restaurante, pero el hecho no quedó ahí.

Federico Aramburu en Los Pumas. (Foto: Imago).

Según mostró el programa Sept a Huit, en la grabación se puede ver cómo intervienen también en la pelea otros imputados, además de Loïk Le Priol. En las filmaciones aparecen Romain Bouvier -acusado de tentativa de asesinato-, Lyson Rohemir (pareja de Le Priol) y Antony Sorrentino.

ASÍ FUE EL ATAQUE QUE LE COSTÓ LA VIDA AL RUGBIER ARGENTINO FEDERICO MARTÍN ARAMBURÚ EN PARÍS



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El juicio por el asesinato del exrugbier argentino Federico Martín Aramburú comenzó este lunes en París. Horas antes, el canal francés TF1 difundió imágenes inéditas de… pic.twitter.com/v8xa45FsMe — Clarín (@clarincom) September 7, 2026

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Aquella noche, luego de la pelea en el restaurante, Aramburu regresó a su hotel acompañado de Shaun Hegarty -también rugbier- y cuando estaban por llegar fueron interceptado por Le Priol y Bouvier. El primero de ellos sacó un arma y ejecutó al ex jugador de Los Pumas, quitándole la vida a los 42 años de edad.

¿Qué dijeron los acusados?

Le Priol, que podría ser condenado a cadena perpetua, nunca negó la autoría del hecho y afirmó: “Soy autor de la muerte de Aramburu, será el Tribunal el que determine si fue o no para defenderme. ara siempre estaré condenado a soportar este drama inmenso. No dejaré de pedir perdón a la familia“. Por su parte, Bouvier afirmó: “Pienso todos los días en esa catástrofe absoluta, pienso en su familia, en él (Aramburu) y en su amigo que lo vio morir en sus brazos. Sé que esto que digo es difícil de escuchar para familia, pero no tuve la intención“.

Lyson Rohemir, la pareja del asesino dijo: “Niego los hechos. Cuando le oí recordar los artículos del código penal, me dije: ‘Wow, esto es fuerte. Tengo 29 años y, según su decisión, corro el riesgo de pasar en prisión más tiempo del que tengo de edad. Jamás tuve malas intenciones“. Por su parte, Sorrentino volvió a reconocer los hechos.

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La palabra de Shaun Hegarty

Hegarty reveló que la discusión se originó cuando gente de su grupo le habló al de Le Priol y recibieron una respuesta agresiva: “Nos sorprendió su actitud, en el rugby solemos ser abiertos y buscamos que la gente se lleve bien”. Además contó que hubo una pelea y derivó en: “Yo tenía un golpe en el ojo y Federico en el pómulo“.

“Escuché que decían ‘están ahí’ y vi cómo Bouvier se acercó a Federico y le disparó. Bouvier disparó cuatro veces y Le Priol seis“, afirmó el ex rugbier que tuvo que ver morir a su amigo en plena calle. Cabe destacar que Hegarty es parte fundamental del juicio ya que es de los pocos testigos presenciales.

La policía francesa en el lugar de los hechos. (Foto: Imago).

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