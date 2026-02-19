Mientras múltiples medios criticaron a Cuti Romero por sus últimas declaraciones contra la directiva del Tottenham, y por la expulsión sufrida ante Manchester United, en las últimas horas apareció una voz autorizada para respaldar al defensor de la Selección Argentina.

Ange Postecoglou, entrenador que logró llevar a los Spurs a su primer título en 17 años, conquistó la Europa League con Cuti Romero como su capitán en la final, y fue contundente sobre la importancia y el rol del cordobés: “Sin él no hubiéramos ganado esa final“, afirmó.

Cuti Romero, clave para el título de Tottenham en la Europa League. (Getty)

En su presentación en el podcast The Overlap, donde también estaban Gary Neville, Jamie Carragher, Roy Keane, Ian Wright y Jill Scott, la mayoría de los cuales fueron críticos con Cuti Romero en estas últimas semanas, Postecoglou apareció para explicarles lo importante que es un jugador como el defensor argentino.

“Me encanta, me encanta. Sí, juega en el límite, lo hace. Pero, hombre, asusta hasta en los entrenamientos. Y me encanta la forma en que habla, es como Roy Keane ¿Te gustaría tenerlo en tu equipo o en contra?“, retrucó Postecoglou ante un Gary Neville que intentó resaltar a Cuti Romero como un lastre en Tottenham.

Postecoglou luego contó una anécdota y reveló parte de la intimidad del Tottenham durante su paso como entrenador para explicar la importancia de Cuti Romero en el club: “Estaba por arrancar la final y, antes de eso, llevó a todo el equipo al lado del Manchester United para la arenga final porque toda nuestra afición estaba de ese lado“, confesó el ex entrenador de los Spurs.

Publicidad

Publicidad

Cuti Romero es un arma de doble filo, pero más positiva que negativa, según Postecoglou. (Getty)

“No le tiene miedo a nada, es un ganador. Me encantan los ganadores ¿Se pasa de la raya? Sí, lo hace. A veces lo hace, hasta en los entrenamientos, pero ni mis asistentes ni yo queríamos decirle nada“, reconoció.

Postecoglou sobre Cuti Romero: “Sus compañeros lo respetan, y le temen”

“Necesitas esa mentalidad en tu grupo“, aseguró Postecoglou. “Sí, debería controlarlo más, ser capaz de aprovecharlo de otra forma. Sus compañeros lo respetan, y le temen. Tienes que recordar que no solo juega en Tottenham. Es argentino, es campeón del mundo“, agregó con absoluta seriedad.

Publicidad

Publicidad

“Parte de su frustración sobre el club es que juega con Enzo Fernández o Lisandro Martínez y ve que sus clubes fichan jugadores para ganar y ellos no. Pero ya lo dije, sin él no hubiéramos ganado la Europa League y necesitas ese carácter dentro del equipo“, explicó Postecoglou, sobre las declaraciones de Cuti, las cuales respaldó.

Ange Postecoglou explicó que a Cuti Romero debe de guiárselo, nada más.

“Tu deber no es controlarlo, sino guiarlo de una forma en que lo bueno pese más que lo malo, pero también debes aceptar que lo malo existe”, concluyó Postecoglou.

Publicidad

Publicidad

En síntesis