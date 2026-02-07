Ni protestó: Cuti Romero se fue expulsado por un planchazo a Casemiro en Tottenham vs. Manchester United

Manchester United y Tottenham no se sacaban diferencias en Old Trafford, pero Cristian Romero se encargó de cambiar el partido. El argentino se fue expulsado a la media hora de juego por una fuerte entrada sobre Casemiro, dejando a los Spurs con un hombre menos con muchos minutos por delante.

El campeón del mundo había recuperado el balón en su propio campo e intentaba escapar de la presión del conjunto local. Luego de tirar la pelota un poco larga, al zaguero se le fue la pata e impactó el tobillo del mediocampista brasileño con los tapones.

El árbitro no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa al cordobés, que ni siquiera protestó antes de abandonar el campo de juego. Un dolor de cabeza para Tottenham, que podría perder a su capitán por tres fechas de acuerdo a las normas de la Premier League.

Tweet placeholder

Para colmo, pocos minutos después llegó el primer gol de Manchester United. En una jugada ensayada de pelota parada, Bryan Mbeumo abrió la cuenta para los locales y obligaron a los Spurs a salir a buscar el empate con un jugador menos.

Esta fue la segunda tarjeta roja para Cuti Romero en esta temporada. La primera fue el 20 de diciembre en el minuto 93 ante Liverpool. En esa oportunidad, fue por doble amonestación y solo recibió una fecha de suspensión.

Publicidad

Publicidad

Dónde ver la Premier League

Todos los partidos de la Premier League se pueden ver en vivo y en directo por la plataforma Disney+ Premium.

ver también Thomas Frank otra vez cuestiona a Cuti Romero por su crítica a la dirigencia del Tottenham: ”Yo no lo habría hecho”