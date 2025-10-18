Duró 8 partidos: 20 minutos después de ser goleado, un equipo de la Premier anunció el despido de su DT

El equipo revelación de la temporada 2024/25 de la Premier League fue, sin lugar a dudas, el Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo, que terminó en séptima posición, a un punto del quinto puesto. Sin embargo, el luso fue despedido para el inicio de esta campaña, tras apenas tres partidos. Luego de su salida, Ange Postecoglou llegó con gran expectativa, ya que traía consigo el primer título de Tottenham en 17 años.

Nottingham Forest informó el despido de Postecoglou 20 minutos después de perder 0-3 vs. Chelsea. (Getty)

No obstante, el paso del greco-australiano por el club de la Premier League no será recordado por nada positivo. Más bien, todo lo contrario: duró apenas ocho partidos en el cargo, no ganó ninguno y tras su cuarta derrota consecutiva, fue despedido por el Presidente de la institución, el implacable Evangelos Marinakis.

El mandatario griego no se ganó esa popularidad por nada, y con Postecoglou hizo una muestra más de su autoridad, puesto que 20 minutos después de consumarse la derrota ante Chelsea por 3-0, las redes sociales oficiales del club informaron el despido del entrenador vigente campeón de la Europa League con los Spurs.

El rostro de Marinakis minutos antes de echar a Postecoglou del club.

Ange Postecoglou había sido apuntado como entrenador del Nottingham Forest el 9 de septiembre, tras un irregular comienzo de Nuno Espírito Santo que había ganado en el inicio de la campaña vs. Brentford, empatado vs. Crystal Palace y perdido contra West Ham United. Pero lo del greco-australiano no pudo haber sido peor: ocho partidos, seis derrotas, cero victorias y eliminación de Carabao Cup contra un equipo de segunda división.

Los resultados de Ange Postecoglou con Nottingham Forest