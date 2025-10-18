Es tendencia:
logotipo del encabezado
Premier League

Duró 8 partidos: 20 minutos después de ser goleado, un equipo de la Premier anunció el despido de su DT

La derrota por 0-3 vs. Chelsea fue el punto final de una corta carrera en el club, al que había llegado en septiembre.

Por Germán Celsan

Club de la Premier echó a su 20 minutos después de perder un partido
© GettyClub de la Premier echó a su 20 minutos después de perder un partido

El equipo revelación de la temporada 2024/25 de la Premier League fue, sin lugar a dudas, el Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo, que terminó en séptima posición, a un punto del quinto puesto. Sin embargo, el luso fue despedido para el inicio de esta campaña, tras apenas tres partidos. Luego de su salida, Ange Postecoglou llegó con gran expectativa, ya que traía consigo el primer título de Tottenham en 17 años.

Nottingham Forest informó el despido de Postecoglou 20 minutos después de perder 0-3 vs. Chelsea. (Getty)

Nottingham Forest informó el despido de Postecoglou 20 minutos después de perder 0-3 vs. Chelsea. (Getty)

No obstante, el paso del greco-australiano por el club de la Premier League no será recordado por nada positivo. Más bien, todo lo contrario: duró apenas ocho partidos en el cargo, no ganó ninguno y tras su cuarta derrota consecutiva, fue despedido por el Presidente de la institución, el implacable Evangelos Marinakis.

El mandatario griego no se ganó esa popularidad por nada, y con Postecoglou hizo una muestra más de su autoridad, puesto que 20 minutos después de consumarse la derrota ante Chelsea por 3-0, las redes sociales oficiales del club informaron el despido del entrenador vigente campeón de la Europa League con los Spurs.

El rostro de Marinakis minutos antes de echar a Postecoglou del club.

El rostro de Marinakis minutos antes de echar a Postecoglou del club.

Ange Postecoglou había sido apuntado como entrenador del Nottingham Forest el 9 de septiembre, tras un irregular comienzo de Nuno Espírito Santo que había ganado en el inicio de la campaña vs. Brentford, empatado vs. Crystal Palace y perdido contra West Ham United. Pero lo del greco-australiano no pudo haber sido peor: ocho partidos, seis derrotas, cero victorias y eliminación de Carabao Cup contra un equipo de segunda división.

Publicidad

Los resultados de Ange Postecoglou con Nottingham Forest

  • 0-3 vs. Arsenal (Premier League)
  • 2-3 vs. Swansea (Carabao Cup)
  • 1-1 vs. Burnley (Premier League)
  • 2-2 vs. Real Betis (Europa League)
  • 0-1 vs. Sunderland (Premier League)
  • 2-3 vs. Midtjylland (Europa League)
  • 0-2 vs. Newcastle (Premier League)
  • 0-3 vs. Chelsea (Premier League)
germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Del papelón con Mascherano a la final del Mundial sub 20: Placente es el mejor DT de la selección juvenil desde Pekerman y Tocalli

ggrova
german garcía grova

El Comité de la Liga Profesional determinó cómo serán los torneos de Primera en 2026

Lee también
El histórico de la Premier League que quiere a Abel Ferreira de entrenador: la tajante postura de Palmeiras
Fútbol Sudamericano

El histórico de la Premier League que quiere a Abel Ferreira de entrenador: la tajante postura de Palmeiras

Jugó más de 140 partidos en la Premier League, le diagnosticaron dos enfermedades terminales y con 52 años necesita cuidados paliativos
Noticias de la Premier League

Jugó más de 140 partidos en la Premier League, le diagnosticaron dos enfermedades terminales y con 52 años necesita cuidados paliativos

Tiene 22 años, lo apodan “Maradona” y será convocado a la Selección de Inglaterra: “Me siento lleno de confianza”
Fútbol europeo

Tiene 22 años, lo apodan “Maradona” y será convocado a la Selección de Inglaterra: “Me siento lleno de confianza”

Franco Mastantuono reveló el apodo top que le pusieron sus compañeros en Real Madrid: “Así me dicen acá”
Fútbol europeo

Franco Mastantuono reveló el apodo top que le pusieron sus compañeros en Real Madrid: “Así me dicen acá”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo