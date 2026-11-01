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Liverpool vs. Arsenal en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 9 de la Premier League

Liverpool y Arsenal se enfrentan este domingo 1 de noviembre, en el Estadio Anfield, por la jornada 9 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Liverpool vs. Arsenal, Premier League
Liverpool vs. Arsenal, Premier League

Liverpool recibe a Arsenal este domingo 1 de noviembre desde las 13:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Estadio Anfield.

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Liverpool ganó 2-0 como local ante Brighton. El conjunto marcha 5° con 15 puntos. Antes ganó 2-1 como visitante ante Brentford.

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Arsenal viene de ganar 2-0 como local ante Everton. El equipo ocupa el puesto 2 con 21 puntos. Antes ganó 1-0 como visitante ante Nottingham Forest.

El historial entre Liverpool y Arsenal

Liverpool y Arsenal se enfrentaron 213 veces en los últimos años: 81 triunfos de Liverpool, 73 de Arsenal y 62 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
08/01/2026Arsenal vs. Liverpool0-0Premier League
31/08/2025Liverpool vs. Arsenal1-0Premier League
11/05/2025Liverpool vs. Arsenal2-2Premier League
27/10/2024Arsenal vs. Liverpool2-2Premier League
31/07/2024Liverpool vs. Arsenal2-1Club Friendlies
04/02/2024Arsenal vs. Liverpool3-1Premier League
07/01/2024Arsenal vs. Liverpool0-2FA Cup
23/12/2023Liverpool vs. Arsenal1-1Premier League
09/04/2023Liverpool vs. Arsenal2-2Premier League
09/10/2022Arsenal vs. Liverpool3-2Premier League

Horario del partido

  • Argentina: 13:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Newcastle vs. Everton — lunes 2 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

  • Liverpool y Arsenal se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la jornada 9 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
  • Liverpool suma 15 puntos en el torneo.
  • Arsenal suma 21 puntos tras vencer a Everton, Nottingham Forest y Leeds.
Redacción Bolavip
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