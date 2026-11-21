El Xeneize tuvo muchos puntos altos ante Atlético Mineiro, pero hubo un futbolista en particular que destacaron los fanáticos.

Boca Juniors jugó una final sin fisuras ante Atlético Mineiro en Barranquilla y se convirtió en el justo campeón de la Copa Sudamericana 2026. El equipo comandado por el Vasco Arruabarrena tuvo varios puntos altos y doblegó al Galo en ambas mitades.

La Copa Sudamericana se vive en Disney+

Ahora bien, los hinchas del Xeneize coincidieron en que la gran figura no fue ni Santiago Ascacibar ni Miguel Merentiel (autores de los goles). Por el contrario, el más elogiado fue Facundo Herrera.

El defensor central de apenas 20 años jugó la final como si tuviera una vasta experiencia en este tipo de instancias y los hinchas lo destacaron con elogios en las redes sociales.

Facundo Herrera en la final de la Copa Sudamericana (Getty Images)

Lluvia de elogios de los hinchas de Boca para Facundo ‘Jagger’ Herrera

Publicidad

Publicidad