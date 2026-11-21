El Sifón tendrá su primer desafío como entrenador luego de lo que fue su salida de Boca a mediados de este año.

Central Córdoba tendrá nuevo entrenador para el 2027. Luego de la destitución de Sebastián Domínguez, quien completó un una temporada como uno de los peores equipos del fútbol argentino. Lejos de los puestos de clasificación a playoffs del Apertura y Clausura, el equipo de Santiago del Estero terminó 27° en la tabla anual y el año próximo peleará por no descender desde los promedios.

Bajo ese contexto, el Ferroviario definió, este sábado, a su próximo DT. Será ni más ni menos que Claudio Ubeda, quien se encuentra sin trabajo desde que se marchó de Boca en junio de este año.

El ex ayudante de campo de Miguel Ángel Russo, que supo dirigir al Xeneize desde octubre de 2025 hasta mediados de este año, será el encargado de levantar al equipo santiagueño en la próxima temporada.

El acuerdo está hecho de palabra y se espera que el martes 24 de noviembre firme su contrato por 12 meses. Cabe destacar que, al haber dirigido al Xeneize en el primer semestre del 2026, la consagración de Boca en la tabla anual hizo que el “Sifón” se consagre campeón de la tabla anual con el Xeneize. Por ende, llegará a Central Córdoba con la medalla del 2026 colgada.

Los números de Claudio Úbeda al frente de Boca

Desde que asumió en Boca por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, fueron 32 los partidos que dirigió Claudio Úbeda, quien obtuvo 17 triunfos, 7 empates y 8 caídas.

Las eliminaciones en el Torneo Apertura, a manos de Huracán en los octavos de final, como así también en la fase de grupos de la Copa Libertadores, generaron más de una crítica por parte de los hinchas, quienes le pedían la salida.

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