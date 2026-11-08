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Premier League

Alineaciones de Crystal Palace y Liverpool para el duelo de la jornada 10 de la Premier League

Crystal Palace y Liverpool se enfrentan este domingo 8 de noviembre en el Selhurst Park por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Crystal Palace vs. Liverpool, Premier League
Crystal Palace vs. Liverpool, Premier League

Crystal Palace recibe a Liverpool este domingo 8 de noviembre desde las 11:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Selhurst Park. Crystal Palace viene de caer 0-2 ante Tottenham y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. Liverpool viene de caer 0-1 ante Arsenal y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Crystal Palace y Liverpool

Crystal Palace (3-4-2-1): Dean Henderson, Chris Richards, Axel Disasi, Jaydee Canvot, Daichi Kamada, Anan Khalaili, Adam Wharton, Quinten Timber, Yéremy Pino, Tyrick Mitchell, Jorgen Strand Larsen. DT: Pierre Sage.

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Liverpool (4-2-3-1): Alisson, Ronald Araujo, Jérémy Jacquet, Virgil Van Dijk, Miloš Kerkez, Alexis Mac Allister, Florian Wirtz, Treymaurice Nyoni, Bradley Barcola, Alexander Isak, Cody Gakpo. DT: Andoni Iraola.

Bajas y ausentes de Crystal Palace y Liverpool

Crystal Palace:

  • Ismaïla Sarr (lesión en la ingle; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
  • Takehiro Tomiyasu (lesión en el gemelo; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Chadi Riad (lesión de rodilla; vuelve a fines de junio de 2027)
  • Jean-Philippe Mateta (expulsión; vuelve en 3 fechas)

Liverpool:

  • Conor Bradley (lesión de rodilla; vuelve a principios de enero de 2027)
  • Jeremie Frimpong (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
  • Giovanni Leoni (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Amara Nallo (lesión en la pierna; vuelve a principios de diciembre de 2026)
  • Hugo Ekitiké (lesión en el tendón de Aquiles; vuelve a principios de enero de 2027)

La previa de Crystal Palace y Liverpool: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 8 de noviembre
  • Hora: 11:00 (hora de Argentina)
  • Estadio: Selhurst Park
  • Historial: 58 cruces — Crystal Palace ganó 14, Liverpool ganó 34 y empataron 11
  • Último antecedente: 25/04/2026: Liverpool 3-1 Crystal Palace
  • Próximo partido de Crystal Palace: vs. Coventry, sábado 21 de noviembre
  • Próximo partido de Liverpool: vs. Manchester United, domingo 22 de noviembre
Redacción Bolavip
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