Alineaciones de Crystal Palace y Liverpool para el duelo de la jornada 10 de la Premier League

Crystal Palace y Liverpool se enfrentan este domingo 8 de noviembre en el Selhurst Park por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Crystal Palace recibe a Liverpool este domingo 8 de noviembre desde las 11:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Selhurst Park. Crystal Palace viene de caer 0-2 ante Tottenham y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. Liverpool viene de caer 0-1 ante Arsenal y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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