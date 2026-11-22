El piloto argentino pudo cortar una racha de seis carreras sin puntos y manifestó su alegría por haber luchado rueda a rueda contra los mejores autos de la categoría.

Alpine completó un fin de semana soñado en el Gran Premio de Las Vegas 2026. La escudería de Enstone se mostró fuerte durante todas las sesiones y este domingo aprovechó errores de los equipos de punta para sumar con sus dos autos.

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De esta manera, Franco Colapinto igualó su mejor posición desde que aterrizó en la Fórmula 1 (P6 en Madrid) y no ocultó su satisfacción a la hora de hablar con la prensa luego de la carrera.

“Con las blandas al principio no sé bien qué paso, no tenía nada de grip (agarre) en las primeras vueltas. Cuando te empiezan a pasar en las rectas, con energía, es complicado porque es un tren que empieza a pasar y vos también pasas con ellos cuando empiezan a pasar a alguien”, comenzó explicando el argentino sobre su caída en el inicio tras una buena largada.

"LINDO HABER PELEADO CON LOS EQUIPOS DE ADELANTE", el análisis de Franco Colapinto tras terminar SEXTO en Las Vegas.



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Más adelante, agregó: “Fue una carrera larga, creo que divertida para los fanáticos, contento obviamente con los puntos, con el puesto 6, el puesto 5 de Pierre (Gasly). Los dos hicimos puntos, muy positivo. Seguiremos trabajando para las próximas dos, pero lindo haber peleado con los equipos de adelante“.

Por último, destacó: “Con la bandera amarilla levanté mucho. En la doble bandera amarilla, después la simple de Russell perdí mucho tiempo ahí”. Y cerró con esperanzas de escalar alguna posición extra: “Fue divertida para ver, me imagino, hay que esperar a ver si penalizan a alguien porque se tocaron bastante”.

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Resultado del GP de Las Vegas 2026