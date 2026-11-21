El Xeneize venció a Atlético Mineiro en Barranquilla y aseguró una jugosa cifra para las arcas del club.

Boca Juniors ganó la Copa Sudamericana 2026. El Xeneize dominó de principio a fin el partido en Barranquilla contra Atlético Mineiro y logró trasladar esa supremacía al marcador para coronarse campeón de un torneo internacional por primera vez desde 2008.

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Esta final no solo era importante para ambos equipos por la posibilidad de sumar un título internacional a sus vitrinas, sino también por el premio económico que entrega Conmebol al campeón.

La foto de los capitanes en la final de la Sudamericana 2026 (Getty Images)

Los millones que obtuvo Boca por ganar la Copa Sudamericana 2026

La suma de dinero que se aseguró Boca Juniors tras vencer a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana es de 10 millones de dólares. El subcampeón, en cambio, recibió un premio de 2.5 millones de dólares.

Cabe recordar que a esta cifra hay que sumarle el dinero que fueron ingresando ambos clubes a medida que fueron superando instancias. En el caso de Boca, arrastró premios desde la fase de grupos de la Copa Libertadores y en total obuvo más de 16 millones de dólares.