Llegó la hora de la carrera del Gran Premio de Las Vegas 2026. La Fórmula 1 celebra su antepenúltima carrera de la temporada y Franco Colapinto tiene una buena chance de volver a sumar puntos para ponerle un punto final a la sequía.

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El piloto argentino de Alpine ya se había asegurado comenzar la carrera en zona de puntos tras su clasificación a Q3 en la qualy, pero minutos antes de que comience la carrera ganó una posición: largará 8°.

Minuto a minuto EN VIVO del GP de Las Vegas 2026

¡ Alex Albon también larga desde el pit lane ! Retiraron su coche de la parrilla por sobrecaliento de sus frenos.

! Retiraron su coche de la parrilla por sobrecaliento de sus frenos. Momento del himno de Estados Unidos. Se viene la carrera.

Franco Colapinto gana una posición en la largada: Liam Lawson saldrá desde el pit lane debido a que los mecánicos de Racing Bulls continúan trabajando en una fuga de combustible con parque cerrado.

debido a que los mecánicos de Racing Bulls continúan trabajando en una fuga de combustible con parque cerrado. Se llevó a cabo una carrera en autos de Lego antes de la carrera principal.

Parrilla de largada del GP de Las Vegas 2026

Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Isack Hadjar (Red Bull) Kimi Antonelli (Mercedes) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Nico Hülkenberg (Audi) Gabriel Bortoleto (Audi) Rafa Camara (Haas) Checo Pérez (Cadillac) Oscar Piastri (McLaren) Fernando Alonso (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Carlos Sainz (Williams) Lance Stroll (Aston Martin) Oliver Bearman (Haas) Liam Lawson (Racing Bulls) – pit lane Alexander Albon (Williams) – pit lane

La felicidad de Colapinto por la consagración de Boca en la Copa Sudamericana