Tras la consagración en la Copa Sudamericana 2026, el Vasco Arruabarrena no perdió ni un minuto en recordarle a sus jugadores que el semestre de Boca aún tiene partidos importantes por delante.

Luego de la consagración de Boca Juniors contra Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana 2026, Rodolfo Arruabarrena le dejó un mensaje clarísimo al plantel del Xeneize. Sin dudas, el Vasco no está satisfecho con dos campeonatos y quiere más.

“Fuimos merecedores del triunfo. Contento por el título, por los chicos, el club y por el hincha, pero mañana los meto de nuevo a concentrar. Si, (para esto vine), pero no podemos relajarnos, porque si perdemos con Independiente (Rivadavia) no va a servir de nada esto“, Arruabarrena sentenció en su primera entrevista tras el campeonato de Boca en la Sudamericana.

Boca recibe a Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura el próximo miércoles 25 de noviembre desde las 21:00 en La Bombonera.

Conferencia de prensa de Arruabarrena

Luego del título en Barranquilla, Arruabarrena demostró su felicidad por la nueva consagración. Sin embargo, dejó más en claro que quiere ir por más. Hablando con los medios en conferencia de prensa, el Vasco reiteró eso una y otra vez.

🗣️ "EL CLUB, EL HINCHA Y TODOS NECESITÁBAMOS ESTE TÍTULO" Rodolfo Arruabarrena tras la consagración de Boca en Sudamericana. https://t.co/PSZEnZ6hpw — Bolavip Argentina (@BolavipAr) November 22, 2026

“El club lo necesitaba, el hincha lo necesitaba, los jugadores lo necesitaban, todos lo necesitábamos después de 18 años. Es una base importante para lo que viene. Es mérito exclusivo de los jugadores. De entrada entendimos que había un grupo con jugadores inteligentes y líderes positivos”, empezó su conferencia de prensa Arruabarrena.

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“Hemos armado un buen grupo. Obviamente, a fin de año habrán jugadores que quieran más minutos y se van a ir, habrán ofertas por algunos, pero este grupo va a seguir insistiendo en conseguir más cosas. Nos resta un mes de temporada. Trataré de convencerlos de mañana meterlos de vuelta a concentrar. Nosotros no podemos fallar en nuestra casa ante un rival duro como Independiente Rivadavia”, continúo Arruabarrena.

“Contento por todos, emocionado en su momento, es verdad que los últimos minutos me quebré. Fuimos claros protagonistas. El equipo dijo presente en una final. Eso es lo que me pone contento. Todos festejando, quedan en la historia del club. Esperemos seguir consiguiendo más cosas y ser un grupo bien ganador“.

Arruabarrena sobre el desmayo de Paredes

Luego de salir del campo de juego sin aire y tirarse en el piso del banco de suplentes, Leandro Paredes se mostró bien durante los festejos, pero encendió las alarmas al descompensarse en zona mixta. Consultado sobre el estado de salud del volante central y qué fue lo que pasó, Arruabarrena explicó:

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“Terminando el primer tiempo, (Paredes) tuvo un bajón, se sentía mareado. En el segundo ya veías que le costaba trasladarse a los costados. Él pidió el cambio. La verdad que es muy honesto. Es un líder positivo, sacando al jugador, como persona, para el grupo. Dentro del campo, después, es crack. Pero lo resumo en esto de líder positivo que necesita todo entrenador. Porque puede haber millones de líderes, pero si no son positivos, no te sirve para una (…)».

El análisis del partido del Vasco

“Un muy buen partido. Los cambios entraron bien, tuvimos nuestras chances, tal vez podía ser un poco más holgado el resultado. Enfrente hay un equipo que tiene un plantel con muchas características. (Eduardo Domínguez) sabe lo que quiere. Por algo es uno de los mejores entrenadores en Sudamérica.”

Arruabarrena y su relación con los pibes de Boca

🤣 "VAMOS A VER SI ME HACEN CASO LOS WACHITURROS". El Vasco en conferencia. https://t.co/VvbTD3SfW2 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) November 22, 2026

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“Contento por los chicos. Tuvieron un semestre que tuvieron que agachar la cabeza y recibir palos. Ahora es el momento de los elogios, siempre con la misma humildad y apostando a lo que viene”.

“Tienen que seguir consiguiendo más cosas, seguir creciendo como jugadores. Me gusta que estén disfrutando con la familia. Mañana, cuando lleguemos, trataré de meterlos de vuelta en el hotel. Los Wachiturros, ¿sabés cómo están? Ya me querían sacar la medalla. La verdad es que son unos pibes que quiero mucho y tenemos una buena complicidad ahí”.

El estilo de juego de Boca

“Nosotros, siempre lo he dicho, jugando mal o jugando bien, vamos a buscar. No podemos no hacerlo por la historia del club y por las características de jugadores que tengo. A nosotros lo que nos gusta es tener la pelota, porque tengo buen pie y hacemos daño. Pero también, si se nos presenta el palo a palo nos gusta porque tenemos extremos rápidos y con buen ataque al espacio”.

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“Trato de ser siempre el mismo, no me cambia la forma de ser estar en una liga u otra. Uno quiere ganar todo, más en este club. Sabemos que el mundo Boca absorbe mucho, y la diabetes se te va para arriba y para abajo. En ese sentido sigo con los pies en la tierra, no me va a cambiar un triunfo más“, expresó el Vasco. “Estoy contento por el club, porque lo necesitaba. Ya cuando arranquemos en el avión, al egipcio lo pondré a trabajar.”

Sobre el torneo local

Aunque enfocado en la final de la Copa Sudamericana, Arruabarrena dejó en claro que el Xeneize no le saca la mirada al Torneo Clausura.

“Vieron cómo se está dando la liga, hay sorpresas. En cancha de Boca, nos quedará la cara de tontos si no hacemos un buen partido. Sabemos que podemos perder con cualquier equipo. Independiente (Rivadavia) tiene un técnico inteligente, va a ser un partido durísimo. Ya está, se logró el título y ahora hay que pensar en la liga. Ayer a Vélez le costó, Barracas, Independiente, va a estar todo muy reñido y esperamos poder decir presente en nuestro campo.”

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Una noche soñada en Barranquilla

Por el contexto, lo que estaba en juego y la mala racha que el Xeneize arrastraba en sus últimas definiciones internacionales, había razones para creer que el equipo del Vasco podía caer en la final de la Copa Sudamericana. Esas dudas se despejaron ni bien empezó el partido, quizás incluso antes. La máquina —porque esa es la definición de este equipo— del Vasco aplastó al Galo de Domínguez y lo borró por completo del campo de juego del Metropolitano Roberto Meléndez.

Rodolfo Arruabarrena, entrenador de Boca.

Todo lo que el Xeneize viene mostrando en este segundo semestre consagratorio lo reafirmó en el partido más importante de su 2026. No solo dominó desde el juego: Boca también se impuso en el aspecto físico y psicológico, algo vital en una final. Ni siquiera la temprana salida de Leandro Paredes ni la ventaja de 2-0, considerada la más peligrosa del fútbol, fueron suficientes para frenar la marcha inexorable del Xeneize.

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Golpeó en los momentos justos, al comienzo de ambos tiempos de la final, e incluso perdonó muchas chances. Y, como frutilla del postre, cuando necesitó de su arquero, Álvaro Montero respondió con su característica seguridad. En fin, una noche completa para Boca en Barranquilla. Y los festejos recién empiezan.

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