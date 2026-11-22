El capitán del Xeneize se descompensó, fue trasladado en ambulancia a una clínica y la cuenta oficial del club reveló su estado.

Boca se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026, y en medio de los festejos ocurrió un episodio que asustó a todos en el ambiente: se descompensó Leandro Paredes. Mientras realizaba una entrevista, el futbolista se desmayó brevemente y generó mucha preocupación. Sin embargo, horas más tarde desde la cuenta oficial emitieron un parte médico particular.

🚨🇦🇷 LEANDRO PAREDES SE DESMAYÓ MIENTRAS ESTABA DANDO UNA NOTA CON ESPN.



Ya informaron que está bien. 🙏🏼 pic.twitter.com/EZwNXweHgZ — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 22, 2026

En primer lugar, había sufrido un golpe de calor durante el entretiempo y, aunque mejoró, fue reemplazado a los 12 minutos del complemento. Una vez que llegó al banco de suplentes, los compañeros le daban aire agitando las camisetas y el temor aumentaba. Tras la ceremonia y levantar el trofeo, en zona mixta se desplomó mientras hablaba con DSports.

Luego, según pudo saber BOLAVIP, fue trasladado en ambulancia a una clínica para realizarse los estudios correspondientes y conocer a detalles de qué se trataba su cuadro, ya que le costaba recuperarse. Allí, además, le hicieron controles exhaustivos debido a que no parecía ser un simple golpe de calor, típico tras estar expuesto a altas temperaturas.

Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors. (Getty Images)

Lo cierto es que Boca reveló el parte médico. “Leandro Paredes mareado por las vueltas, todo ok por acá“, sentenció la cuenta oficial de la institución a través de un posteo en las redes sociales. De esta manera, la plataforma del club le puso ironía a la situación que protagonizó el capitán y subió un video en el que se ve al capitán ya en óptimas condiciones.

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“Estamos bien, estamos bien”, repitió una y otra vez ante las preguntas de toda la delegación del Xeneize. Como no podía ser de otra manera, mientras saludaba a cada uno que todavía estaban festejando el título, sus compañeros entonaban el típico tema “de la mano de Lea Paredes todos la vuelta vamos a dar. Vení, vení, cantá conmigo…“.