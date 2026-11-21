Tanto Eduardo Domínguez como el Vasco Arruabarrena tienen definidas sus formaciones para el duelo en el Metropolitano de Barranquilla.

Se terminó la espera. Este sábado, desde las 19:30 de Argentina, Boca y Atlético Mineiro se medirán en la gran final de la Copa Sudamericana 2026 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla.

Ambos entrenadores, Rodolfo Arruabarrena y Eduardo Domínguez, ya tienen todo definido.

De parte del Xeneize, finalmente Tomás Aranda le ganará la pulseada a Alan Velasco y a Leonel Flores y completará el tridente de ataque con Miguel Merentiel y Sebastián Villa. En el mediocampo, pese a que no se encuentran al 100% desde lo físico, Milton Delgado y Santiago Ascacibar acompañarán a Leandro Paredes. A pesar de que incluso en el entrenamiento de ayer, el Ruso entrenó diferenciado por momentos, no le impedirá estar presente en la gran final.

La zona defensiva sale de memoria: dupla central de Boca Predio y los laterales que se adueñaron del puesto: Lautaro Blanco y Leandro Lozano. ¿Al arco? Montero.

🏆🤩🇨🇴 ¡La Copa en el estadio! La CONMEBOL #Sudamericana en el estadio Roberto Meléndez pic.twitter.com/VpVEYXZKwO — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) November 19, 2026

Por parte del Galo, no tendrá dos caras importantes y titulares para el DT: Reinier, aquel delantero picante que fichó el Real Madrid, es baja por lesión, mientras que el ecuatoriano Alan Franco está suspendido por una expulsión en las semifinales. Repasá acá las alineaciones de los dos equipos.

Las alineaciones de Mineiro y Boca

ATLÉTICO MINEIRO: Everson; Natanael, Vitao, Ruan Tresoldi, Renan Lodi; Kevin Castaño, Igor Gomes o Alexsander; Tomás Cuello, Fred, Bernard; Thiago Borbas o Mateo Casierra. DT: Eduardo Domínguez.

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BOCA JUNIORS: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

La previa de Mineiro – Boca