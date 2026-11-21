Leandro Paredes necesitó asistencia tras ser reemplazado en la final de la Copa Sudamericana.

Mientras Boca Juniors pasaba por arriba al Atlético Mineiro en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en la final de la Copa Sudamericana 2026, Leandro Paredes requirió asistencia del cuerpo médico del Xeneize, así como de sus compañeros.

Paredes, quien aparentó estar lejos del 100 % físicamente durante la final ante Atlético Mineiro, pero aun así hizo un buen partido, dejó el campo a los 58 minutos por Tomás Belmonte. Una vez en el banco de suplentes, quedó en evidencia qué era lo que molestaba al volante central de Boca Juniors.

Fatigado por el calor de Barranquilla, Paredes se tiró en el piso del banco de suplentes, mientras otros suplentes, como Adam Bareiro y Williams Alarcón, lo cubrían de las cámaras y, a la vez, le abanicaban con camisetas para darle aire.

MIENTRAS BOCA LE GANA A ATLÉTICO MINEIRO, APANTALLAN A PAREDES EN EL BANCO DE SUPLENTES Atención al gesto de Alarcón #Sudamericana #SudamericanaEnDSPORTS https://t.co/9tNwTNDjh3 — DSPORTS (@DSports) November 21, 2026

🌟 Leandro Paredes cumplió su sueño de niño: ganar un título internacional con su amor, Boca Juniors. https://t.co/ONQntWFBK9 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) November 22, 2026

El camino de Boca en la Sudamericana 2026

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En síntesis