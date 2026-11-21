¡Llegó el día! Atlético Mineiro y Boca se miden por la final de la Copa Sudamericana 2026 para definir al nuevo campeón. El partido que se disputa en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, Colombia, comienza a las 19:30 horas (de Argentina) y cuenta con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte. El encuentro lo vivís EN VIVO en BOLAVIP.
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Atlético Mineiro vs. Boca EN VIVO y ONLINE por la final de la Copa Sudamericana 2026: minuto a minuto
En Barranquilla, Colombia, los brasileños y el Xeneize se enfrentan para definir al nuevo campeón internacional.
¿Cómo llega Boca?
El Xeneize acumula 6 triunfos al hilo entre todos los frentes. Además, en semifinales eliminó a Vasco da Gama.
¿Cómo llega Atlético Mineiro?
El equipo de Eduardo Domínguez lleva 7 partidos sin ganar. A su vez, en la Copa Sudamericana viene de eliminar a Montevideo City Torque.
¡40.000 hinchas de Boca!
El viernes por la noche, se hizo el banderazo de Boca y pintó Barranquilla de azul y oro. MIRA LOS DETALLES...
Los árbitros de la final
- Árbitro principal: Andrés Matonte (URU)
- Árbitro asistente 1: Nicolás Tarán (URU)
- Árbitro asistente 2: Andrés Nievas (URU)
- 4to árbitro: Juan Benítez (PAR)
- 5to árbitro: Milciades Saldivar (PAR)
- VAR: Antonio García (URU)
- AVAR 1: Ulíses Mereles (PAR)
- AVAR 2: Agustín Berisso (URU)
- AVAR 3: Leodán González (URU)
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