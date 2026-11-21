¡Llegó el día! Atlético Mineiro y Boca se miden por la final de la Copa Sudamericana 2026 para definir al nuevo campeón. El partido que se disputa en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, Colombia, comienza a las 19:30 horas (de Argentina) y cuenta con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte. El encuentro lo vivís EN VIVO en BOLAVIP.