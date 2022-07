En el mundo River, constantemente, las noticias están a la orden del día. Y los hinchas quieren estar al tanto de todo para no perderse de nada. A lo largo de las últimas horas, Marcelo Gallardo tuvo una inesperada noticia sobre la negociación por Luis Suárez, se complicó muchísimo el arribo de Miguel Borja y se definió el equipo que enfrentará a Vélez por la CONMEBOL Libertadores.

Plata fresca para River: un equipo de México prepara una oferta jugosa por un referente

Desde la Liga MX están decididos a llevarse a uno de los futbolistas importantes del vestuario millonario. ¿Se va ahora?

Gallardo contará con la vuelta de una figura muy importante para que River reciba a Vélez y busque la clasificación

Tanto el Muñeco como los hinchas del Millonario coinciden en que lo mostrado por el equipo en el José Amalfitani fue una de las peores actuaciones de la Banda por Copa en el último tiempo. Después del "peor que esto no se puede jugar" de Gallardo, los jugadores tienen en claro que no se puede volver a repetir y no se descartan sorpresas por parte del DT para intentar dar vuelta el resultado desde el arranque.

La inesperada novedad que recibió River por los posibles arribos de Borja y Suárez

En River ya daban todo por caído, pero apareció una novedad de último momento que sorprendió a todos. ¿Llegarán el colombiano y el Pistolero?

Luis Suárez rompió el silencio sobre su futuro en medio de la negociación con River

Después de mucho tiempo en silencio, Luis Suárez fue categórico con respecto a lo que sucederá con su futuro. ¿Se pondrá la camiseta de River?

Fin de la novela: confirman qué pasará con la llegada de Borja a River

Mientras en Núñez intentaban destrabar la situación, desde Colombia dieron la noticia que los hinchas del Millonario no querían escuchar.

De la Cruz vuelve al once titular de River ante Vélez: ¿Por quién juega?

El volante uruguayo se recuperó del golpe que sufrió ante Lanús y estaría de arranque en la Libertadores. Gallardo ahora debe definir qué jugador esperará en el banco.