Fue un jueves a de contrastes en el Estadio Monumental. River venció a Banfield por 3 a 1 en lo que fue el último partido de Marcelo Gallardo en su segunda etapa en el club de Núñez. Los hinchas dejaron en claro su postura como pocas veces se vio en una cancha de fútbol: amor incondicional al DT más ganador de la historia y una fuerte reprobación a los jugadores, con una clara diferencia entre los chicos del club y algunos de los experimentados que no rindieron como se esperaba.

La salida de Marcelo Gallardo trae con sí una reestructuración de la División Reserva ya que Marcelo Escudero -su entrenador- pasará a dirigir momentáneamente a la Primera. El hueco que deja el Pichi será ocupado por dos viejos conocidos por los hinchas: Diego Armando Barrado y Matías Abelairas.

Barrado y Abelairas trabajan en el fútbol formativo de River y estarán a cargo de la Reserva por unos días, hasta que Marcelo Escudero pueda volver a su cargo. Mientras tanto, los dos volantes con pasado en Núñez estarán con la Reserva y puede que tengan que dirigir el próximo 4 de marzo ante Godoy Cruz.

Marcelo Escudero. (Foto: Getty).

Cabe recordar que Diego Barrado se formó en River y tuvo tres ciclos como jugador del club en la década del 2000. Por su parte, el Pitu Abelairas también es de la cantera riverplatense y se desempeñó también en la misma época, por lo que fueron compañeros en su momento.

¿Quién será el próximo entrenador de River?

Marcelo Escudero regresará a la Reserva una vez que River concrete el arribo del reemplazante de Marcelo Gallardo, que todo indica que será Eduardo Coudet, que en estos días dejará Deportivo Alavés para sumarse al Millonario. Como los de Núñez se miden ante Independiente Rivadavia el próximo lunes, el DT en Mendoza será el Pichi Escudero.

