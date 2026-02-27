Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Los dos ex jugadores de River que quedarán a cargo de la Reserva tras la salida de Marcelo Gallardo

Ante la partida del Muñeco, el plantel de Primera tendrá a Marcelo Escudero al frente por unos días, inclusive dirigirá en Mendoza.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Abelairas y Barrado
© @LeaVaquilaAbelairas y Barrado

Fue un jueves a de contrastes en el Estadio Monumental. River venció a Banfield por 3 a 1 en lo que fue el último partido de Marcelo Gallardo en su segunda etapa en el club de Núñez. Los hinchas dejaron en claro su postura como pocas veces se vio en una cancha de fútbol: amor incondicional al DT más ganador de la historia y una fuerte reprobación a los jugadores, con una clara diferencia entre los chicos del club y algunos de los experimentados que no rindieron como se esperaba.

La salida de Marcelo Gallardo trae con sí una reestructuración de la División Reserva ya que Marcelo Escudero -su entrenador- pasará a dirigir momentáneamente a la Primera. El hueco que deja el Pichi será ocupado por dos viejos conocidos por los hinchas: Diego Armando Barrado y Matías Abelairas.

Barrado y Abelairas trabajan en el fútbol formativo de River y estarán a cargo de la Reserva por unos días, hasta que Marcelo Escudero pueda volver a su cargo. Mientras tanto, los dos volantes con pasado en Núñez estarán con la Reserva y puede que tengan que dirigir el próximo 4 de marzo ante Godoy Cruz.

Marcelo Escudero. (Foto: Getty).

Cabe recordar que Diego Barrado se formó en River y tuvo tres ciclos como jugador del club en la década del 2000. Por su parte, el Pitu Abelairas también es de la cantera riverplatense y se desempeñó también en la misma época, por lo que fueron compañeros en su momento.

¿Quién será el próximo entrenador de River?

Marcelo Escudero regresará a la Reserva una vez que River concrete el arribo del reemplazante de Marcelo Gallardo, que todo indica que será Eduardo Coudet, que en estos días dejará Deportivo Alavés para sumarse al Millonario. Como los de Núñez se miden ante Independiente Rivadavia el próximo lunes, el DT en Mendoza será el Pichi Escudero.

Publicidad
Reproches, desilusión y un quiebre: la grieta en la relación entre Marcelo Gallardo y los jugadores que marcó su salida de River

ver también

Reproches, desilusión y un quiebre: la grieta en la relación entre Marcelo Gallardo y los jugadores que marcó su salida de River

DATOS CLAVE

  • River Plate venció 3 a 1 a Banfield en el Monumental.
  • Marcelo Gallardo finalizó su segunda etapa como director técnico del club.
  • Diego Barrado y Matías Abelairas asumen interinamente la dirección técnica de la Reserva.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

Bareiro se ganó el puesto de 9 de Boca y se puso por encima de Merentiel, Cavani y Giménez

ggrova
German García Grova

Acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet sea el próximo técnico de River

Lee también
Ni Real Madrid ni PSG: Una supercomputadora predijo un campeón inédito para la Champions League tras el sorteo
Champions League

Ni Real Madrid ni PSG: Una supercomputadora predijo un campeón inédito para la Champions League tras el sorteo

Mientras pide pista en la Selección Argentina, el golazo de Panichelli a RC Lens
Fútbol europeo

Mientras pide pista en la Selección Argentina, el golazo de Panichelli a RC Lens

Se operó Portillo y el próximo DT de River puede sumar un nuevo refuerzo
River Plate

Se operó Portillo y el próximo DT de River puede sumar un nuevo refuerzo

Pronósticos Boca Juniors vs Gimnasia de Mendoza: el Xeneize busca recuperar terreno en el Apertura 2026
Pronósticos

Pronósticos Boca Juniors vs Gimnasia de Mendoza: el Xeneize busca recuperar terreno en el Apertura 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo