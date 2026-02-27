River hoy: la propuesta que ya rechazó Gallardo, la grieta que explotó tras su salida y negociaciones con Coudet

El día después de Marcelo Gallardo no deja tiempo a que la nostalgia le gane a las urgencias y con Marcelo Escudero como entrenador interino, el plantel de River tendrá práctica desde las 18.00 para comenzar a preparar la visita del próximo lunes a Independiente Rivadavia de Mendoza.

En paralelo, el DT saliente ya rechazó una primera propuesta de trabajo y la dirigencia avanza en las negociaciones para dar cuanto antes con el arribo de Eduardo Coudet, quien este mismo viernes podría dirigir su último partido al Deportivo Alavés.

Gallardo le dijo no a Vasco

En los últimos días había trascendido el interés de Vasco da Gama de hacer de Marcelo Gallardo el reemplazante de Fernando Dinz, cesado del cargo tras la derrota ante Fluminense en el partido de ida de las semifinales del Campeonato Carioca.

Tras la despedida del Muñeco de River, sin embargo, se supo que no tiene intenciones de tomar ningún trabajo de manera inmediata y que se tomará un tiempo de descanso antes de volver al ruedo con energías renovadas después de un muy desgastante segundo ciclo en Núñez.

BUENOS AIRES, ARGENTINA – FEBRUARY 26: Marcelo Gallardo acknowledges the fans in his final match of his second tenure as River Plate coach during a Torneo Apertura Mercado Libre 2026 match between River Plate and Banfield at Estadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti on February 26, 2026 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Grieta en el plantel

Según pudo saber BOLAVIP, desde la goleada en contra ante Tigre en el Monumental, se dio un quiebre definitivo en la relación entre Gallardo y algunos referentes y jugadores del plantel. El entrenador hizo responsable a ciertos futbolistas de la derrota, lo que no cayó bien internamente y generó una charla intensa en el siguiente entrenamiento.

El estado de las negociaciones con Coudet

Con Marcelo Escudero al frente como interino, es evidente que toda la presión va a recaer sobre las espaldas de un grupo de futbolistas señalado como responsable principal de la salida de Gallardo. Así las cosas, poder abrochar cuanto antes la llegada de un nuevo entrenador, con todas las miras apuntando a Eduardo Coudet, será determinante para comenzar a liberar esas tensiones y cambiar el aire, renovando además las expectativas.

El propio DT del Deportivo Alavés dijo en su última conferencia de prensa que no había existido ningún tipo de contacto con River, ni siquiera de parte de su representante. Tiene lógica pensando en que en Núñez estaban abocados a dar la mejor despedida posible a Marcelo Gallardo, pero tras el adiós ese acercamiento es inminente.

Las últimas informaciones, de hecho, aseguran que el acuerdo ya es total y solo hay que esperar a la finalización del vínculo entre Coudet y el Deportivo Alavés, club con el que no tiene cláusula de por medio, que se daría tras dirigir al equipo este mismo viernes ante Levante, liberándolo para viajar rumbo a Argentina.

Data clave