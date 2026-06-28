Apartado en River, Subiabre protagonizó un momento insólito en un partido amateur: “Dejalo que está colgado”

Mientras define su futuro, el atacante de 19 años se volvió viral por un tenso momento en la Liga FACCMA.

El plantel de River Plate se encuentra en Alicante bajo las órdenes de Eduardo Coudet en plena pretemporada de preparación para el segundo semestre. Mientras tanto, Ian Subiabre estuvo en boca de todos este domingo en las redes sociales.

El delantero de 19 años es uno de los borrados por el Millonario, por lo que no viajó a España junto a sus compañeros. El de Comodoro Rivadavia define su futuro y, junto con la dirigencia, analizan ofertas para ver cómo continúa su carrera.

En ese contexto, Subiabre apareció este domingo en un partido de la Liga FACCMA (Federación Argentina de Centros Comunitarios Macabeos), un torneo intercountry, con la camiseta del Club Gurei Tzion de Fútbol. El de River metió el gol de la victoria y protagonizó cruces verbales que no tardaron en viralizarse.

“GRITALO, IAN!”



El gol de Ian Subiabre, colgado en River, para ganar el partido de un intercountry. pic.twitter.com/j66zagFP5r — Por Decreto (@XDecretoOK) June 28, 2026

En uno de los fragmentos del partido más reproducidos, Subiabre tuvo un pequeño cruce con un rival, que se le puso cara a cara. Desde el otro lado de la línea de cal, un espectador gritó “dejalo que está colgado”, en referencia a su situación en River. Y otro profundizó: “Lo echaron de la pretemporada”.

⚠️ Colgado y mientras resuelve su salida de #River, Ian Subiabre jugó un partido y se peleó con los rivales.



🗣️"Déjalo que está colgado", le gritaron al cantera no del Millo.



ℹ️ @ivanalvarenga1pic.twitter.com/HnGcbw8p8Y — Banda Roja (@BandaRoja_) June 28, 2026

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El equipo que disputa este torneo amateur suele sumar a futbolistas con pasado profesional o por las inferiores de los principales equipos de la LPF. Sin ir más lejos, hace solo 20 días, anunciaron al arquero ex Boca Josué Ayala como flamante refuerzo.

Subiabre se expuso a una sanción en River

Según adelantó Olé tras la difusión de las imágenes de este domingo, Subiabre no había sido autorizado por el club de Núñez para disputar este certamen amateur. La dirigencia podría sancionarlo con una pena económica por este accionar.

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