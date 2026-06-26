Maxi Salas mostró la intimidad de los borrados en River: qué será de su futuro

El delantero compartió imágenes del día a día de los entrenamientos de los futbolistas marginados por Coudet, todos en busca de resolver su salida.

Al mismo tiempo que el grupo de 19 futbolistas elegidos por Eduarco Coudet comenzó con los trabajos de pretemporada que River realiza en Alicante, España; en el predio de Cantilo a comenzaron a entrenarse aquellos futbolistas que fueron declarados prescindibles por el DT, mientras esperan que se resuelva su futuro.

Mientras las redes sociales del club han elegido ignorar lo que sucede de este lado del océano, enfocándose en el día a día de los que trabajan con Chacho, Maximiliano Salas utilizó sus redes sociales para compartir algunas imágenes del grupo de relegados. “Siempre para adelante”, escribió el delantero en una de las tres fotos que publicó en sus historias de Instagram.

El exjugador de Racing quería quedarse a pelear por un lugar, pero no parece que vaya a ser ese su destino. River le busca una salida, pero viene de rechazar una oferta de Athletico Paranaense por considerarla insuficiente. Si la mejoran, la historia podría ser diferente.

De los que han compartido la semana de entrenamiento con Salas, el que ya resolvió su futuro es Paulo Díaz, quien rescindió el vínculo con El Millonario y jugará en el Atlanta United de la MLS. Además, Maximiliano Meza tendría todo resuelto para salir rumbo a Independiente.

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En el caso de Germán Pezzella, otro que quería pelear por un lugar, River pretende rescindir el vínculo. Los juveniles Santiago Lencina e Ian Subiabre están analizando ofertas del exterior; y a le espera de que lleguen propuestas que los seduzcan están Fabricio Bustos y Giuliano Galoppo.

Marginados mundialistas

Entre los futbolistas que tiene River vinculados al Mundial 2026 con sus respectivas selecciones, hay dos que ya saben que también deberán buscar nuevo destino. Uno de ellos es Matías Galarza Fonda, que marcó el gol que le dio a Paraguay un triunfo ante Turquía que lo catapultaría a los dieciseisavos de final. El otro es Kevin Castaño, quien apenas sumó 6 minutos de fútbol con la Selección Colombia, ingresando en tiempo de adición durante el estreno ante Uzbekistán.

Data clave

Maximiliano Salas entrena en el predio de Cantilo tras ser declarado prescindible por el entrenador.

entrena en el predio de Cantilo tras ser declarado prescindible por el entrenador. Paulo Díaz rescindió su contrato con River y jugará en Atlanta United.

rescindió su contrato con River y jugará en Atlanta United. 19 futbolistas iniciaron la pretemporada en Alicante bajo las órdenes de Coudet.