Cómo siguen los preparativos de la Selección Argentina en plena fecha FIFA

Los futbolistas convocados por Lionel Scaloni continuarán entrenando en Ezeiza a la espera del viaje a Córdoba para enfrentar a Bolivia.

La Selección Argentina sigue poniéndose a punto en esta fecha FIFA extra-large en la que se disputarán tres amistosos en suelo nacional: uno en Córdoba, ante Bolivia, y dos en el Monumental ante Burkina Faso y Benín, en el que se dará la despedida a Lionel Messi como futbolista del combinado nacional.

Sin la presencia del 10, el capitán elegido por Lionel Scaloni será Cuti Romero, quien ya asumió su rol de líder en los primeros entrenamientos en el predio que la AFA posee en Ezeiza. Con el plantel completo, el DT comenzó con los preparativos para los amistosos, con el de Bolivia en el horizonte más próximo.

Bajo este contexto, el seleccionado se quedará concentrado en el predio hasta el sábado, entrenando ambos días en el turno mañana. El domingo tendrán el día libre y el lunes la práctica se correrá para la tarde, con la conferencia de prensa de Scaloni antes del último ensayo antes de viajar a Córdoba.

El DT hablará en la zona de prensa de AFA a las 14:15 y a las 16:00 se dará el entrenamiento. Luego, enprenderán vuelo rumbo a tierras serranas.

Cabe destacar que no todos harán el mismo cronograma: de los convocados, serán 4 en total los que se sumarán recién para el último partido -Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi-.

Además, Leonel Flores dejará momentáneamente la Selección durante este viernes y este sábado para regresar a Boca y estar disponible para enfrentar a Racing por la Copa Argentina el próximo domingo. Luego de dicho encuentro, volverá a ponerse a las órdenes de Scaloni.

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#SelecciónMayor Se completó otra práctica en #Ezeiza con el mismo enfoque de siempre 💪🏼🇦🇷



¡Vamos nosotros! 🩵 pic.twitter.com/HddidY2p6g — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 24, 2026

El cronograma de la Selección Argentina hasta el partido con Bolivia

Viernes 25 de septiembre

10.00 Entrenamiento (cerrado)

Sábado 26 de septiembre

10.00 Entrenamiento (cerrado)



Lunes 28 de septiembre

16.00 Entrenamiento (15 minutos abierto a la prensa)



Martes 29 de septiembre

14.15 Conferencia Lionel Scaloni

15.30 Entrenamiento (15 minutos abierto a la prensa)

Los convocados de la Selección Argentina para esta fecha FIFA

ARQUEROS : Emiliano Martínez; Juan Musso, Gerónimo Rulli, Santiago Beltrán.

: Emiliano Martínez; Juan Musso, Gerónimo Rulli, Santiago Beltrán. DEFENSORES : Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega, Santiago Simón, Valentín Gómez, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios.

: Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega, Santiago Simón, Valentín Gómez, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios. VOLANTES : Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Tobías Andrada, Equi Fernández.

: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Tobías Andrada, Equi Fernández. DELANTEROS: Nicolás González, Gianluca Prestianni, José Manuel López, Santiago Castro, Julián Alvarez, Lautaro Martínez, Lionel Messi, Leonel Flores.

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Los partidos de la Selección Argentina: fechas, sedes y rivales