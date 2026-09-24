Boca hoy: Vélez apela al fallo, la posible alineación ante Racing y más

Con el fallo resuelto a favor de la institución, Boca ya se encuentra entrenando de cara al partido contra Racing por Copa Argentina, en el que Arruabarrena piensa en el XI titular. Además, Vélez apelará, por lo que en el club están expectantes a la nueva resolución.

Vélez apela el fallo del Tribunal de Disciplina

Vélez Sarsfield no se rinde en su reclamo por el duelo de cuartos de final ante Boca Juniors en Copa Argentina. Este miércoles, BOLAVIP pudo saber que el club de Liniers apeló el fallo del Tribunal de Disciplina y pidió la suspensión del cruce entre el Xeneize y Racing, programado para este domingo en el marco de las semifinales.

En los cuartos de final, Vélez reclamó que 6 extranjeros de Boca firmaron planilla cuando el reglamento expresa que solo 5 pueden hacerlo. Sin embargo, el organismo de AFA resolvió que los de Arruabarrena no tuvieron ventaja deportiva porque Ángel Romero no sumó minutos aquella noche.

Riquelme viajó a Paraguay

En medio del parate del Torneo Clausura por la fecha FIFA de septiembre, el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, viajó a Paraguay junto a Ricardo Rosica para una reunión que se desarrollará en la sede de Conmebol, ubicada en Luque.

El motivo de la misma es para coordinar las semifinales de los torneos internacionales, tanto de la Copa Sudamericana como de la Copa Libertadores. Allí estarán presentes los dirigentes de los ocho equipos participantes de esta instancia.

Andrés Gariano, el árbitro para el partido entre Boca y Racing

Luego de tanta espera, se confirmó que Boca seguirá siendo el clasificado a los cuartos de final de la Copa Argentina pese al reclamo de Vélez por la inclusión de los seis extranjeros en la planilla de aquel encuentro de los octavos de final en Córdoba.

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Racing ya esperaba por la confirmación de su rival, ya que la Academia dejó en camino a Belgrano en la instancia anterior. Ahora, se dará una nueva edición del clásico entre Boca y Racing, en este caso por los cuartos de final de la Copa Argentina.

En concreto, el designado para el clásico fue Andrés Gariano. Cabe destacar que las opciones eran reducidas: Darío Herrera no podía dirigir debido a que estará en la Supercopa Internacional el día anterior al Boca – Racing, Sebastián Zunino dirigió a ambos en octavos de final de la Copa Argentina, y Nazareno Arasa y Leandro Rey Hilfer arbitraron al Xeneize y a la Academia, respectivamente, el pasado fin de semana.

La posible formación de Boca para enfrentar a Racing

Con la confirmación oficial de la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina, luego de que no se diera lugar al reclamo de Vélez, el Vasco Arruabarrena ya empieza a definir las cuestiones futbolísticas del compromiso que Boca disputará este domingo 27 de septiembre en Rosario ante Racing, donde buscará seguir en la pelea en todos los frentes e intentará conseguir el pase a semifinales.

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De no mediar inconvenientes, Boca repetirá una vez más el mismo equipo de campo de los últimos dos compromisos, ante Sao Paulo y San Lorenzo, con el único cambio obligatorio en el arco ante la ausencia de Álvaro Montero, quien se encuentra representando a la Selección Colombia en la fecha FIFA.

Primeros valores de mercado para Jagger Herrera y Leonel Flores

Así como sucedió en la primera parte del 2026 con la irrupción de Tomás Aranda en la primera de Boca, este segundo semestre fueron Leonel Flores y Facundo Herrera los pibes del semillero xeneize que saltaron a primera y se convirtieron en piezas clave del equipo que ahora dirige el Vasco Arruabarrena.

Con sus respectivas características y roles para el equipo, el extremo y el zaguero central se afianzaron en el primer equipo del club de la Ribera. Y así como el DT los recomenzó con sus titularidades y su importancia para Boca este semestre, el mercado también al revelarse por primera vez sus valores.