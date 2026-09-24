Scaloni reveló cómo influyó para que Messi se despida ahora de la Selección Argentina: “Puse de mí”

En la previa de la Fecha FIFA, el entrenador de la Selección Argentina se refirió al adiós del astro del combinado nacional.

Se viene una Fecha FIFA especial para la Selección Argentina. Una Fecha FIFA que contará con la presencia de tres compromisos amistosos -ante Bolivia, Burkina Faso y Benín- y también con la despedida de Lionel Messi del combinado nacional. Precisamente, el adiós del astro de 39 años de edad se hará efectivo en el último de los cotejos.

En medio de ese panorama, este jueves, quien apareció en escena para brindar declaraciones fue Lionel Scaloni, director técnico de La Albiceleste. Entre otras cosas, el estratega se refirió a su continuidad en el cargo, a la ausencia de referentes del calibre de Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso y, por supuesto, a la despedida de Messi.

Bajo esa órbita, Scaloni reveló cómo influyó para que el actual futbolista de Inter Miami y con pasado en Barcelona y Paris Saint-Germain tome la determinación de despedirse en sociedad en esta Fecha FIFA y no más adelante. A su vez, confesó que el nacido en Rosario, provincia de Santa Fe, terminó aceptando dado el contexto y la predisposición de las partes.

“Hablamos, puse de mí para convencerlo de que era ahora, que más adelante no se sabía qué podía pasar y él lo entendió. La AFA puso de su parte y es algo bonito porque lo merece”, exteriorizó Scaloni sobre el acuerdo para que quien es considerado como el mejor jugador de todos los tiempos se despida de los hinchas y de la Selección Argentina en el cortísimo plazo.

"PUSE MI GRANITO DE ARENA PORQUE DESEO ESTAR EN LA DESPEDIDA DE ÉL. SI HAY QUE HACER UN HOMENAJE, HAY QUE HACERLO EN ESTE MOMENTO"



🇦🇷 Lionel Scaloni habló sobre el partido despedida de Leo Messi de la Selección Argentina pic.twitter.com/MhRO2lJQvU — SportsCenter (@SC_ESPN) September 24, 2026

Scaloni y su continuidad

“La semana esa fue muy emotiva, muy linda y cargada, pero estoy bien. Tuve tiempo de desconectar un poco, de dejar pasar la amargura por no haber podido ganar, que es la realidad, pero con la tranquilidad de que se dio todo. Con respecto a lo mío, no hay novedades, me reuniré con el presidente en estos días. Hablaremos, está la predisposición máxima para sentarse y cuando tengamos que comunicar algo, lo haremos”, inició al respecto.

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“El indicio de la convocatoria es lo que haría cualquier entrenador, se terminó un Mundial y creemos que es el momento para que haya recambio, porque la mayoría va a seguir estando y es gente joven”, siguió respecto al recambio generacional que deberá hacer.

“Estamos haciendo lo mismo que en 2018, trabajamos para la Selección, no trabajamos para nadie personal y es algo que teníamos que hacer, que puede dar sus frutos. Todo lleva un tiempo, con la mente de que estos chicos se puedan quedar”, continuó.

“El golpe de no haber ganado fue fuerte, estábamos a las puertas de conseguir otro título y es evidente que fue fuerte. Este lugar en donde estoy es soñado y eso no va a cambiar. A partir de ahí hay que sentarse y hablar con el presidente. Todo lo que salga no es verdad, comunicaremos cuando tengamos que hacerlo. Por ahora está todo como antes, trabajamos para estos partidos”, sumó, respecto a las noticias que salieron sobre su continuidad.

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Y cerró, dando a entender que podría continuar: “Ganas hay de estar acá, pero hay un montón de aspectos que tenemos que hablar con el presidente. Lógicamente, después de un torneo tan emotivo, uno repiensa y repito, nos sentaremos a hablar para ver qué hacemos”.

Los convocados de la Selección Argentina para esta fecha FIFA

ARQUEROS : Emiliano Martínez; Juan Musso, Gerónimo Rulli, Santiago Beltrán.

: Emiliano Martínez; Juan Musso, Gerónimo Rulli, Santiago Beltrán. DEFENSORES : Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega, Santiago Simón, Valentín Gómez, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios.

: Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega, Santiago Simón, Valentín Gómez, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios. VOLANTES : Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Tobías Andrada, Equi Fernández.

: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Tobías Andrada, Equi Fernández. DELANTEROS: Nicolás González, Gianluca Prestianni, José Manuel López, Santiago Castro, Julián Alvarez, Lautaro Martínez, Lionel Messi, Leonel Flores.

Los partidos de la Selección Argentina: fechas, sedes y rivales

Argentina vs. Bolivia – miércoles 30 de septiembre en el Mario Alberto Kempes de Córdoba

Argentina vs. Burkina Faso – sábado 3 de octubre en el Monumental, en Buenos Aires

Argentina vs. Benín – martes 6 de octubre en el Monumental, en Buenos Aires

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DATOS CLAVE

Lionel Messi se despedirá de la Selección Argentina durante esta Fecha FIFA.

Tres partidos amistosos disputará Argentina frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín.

Lionel Scaloni definirá su continuidad como entrenador tras reunirse con la AFA.