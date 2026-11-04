Con seis bajas y dos sorpresas, los convocados de River para visitar a Aldosivi

Tras la dura derrota en el Superclásico, el Millonario se prepara para jugar en Mar del Plata y recuperarse de cara a los octavos de final.

Todo River sigue movilizado por lo acontecido el pasado fin de semana en el Superclásico que terminó con derrota frente a Boca al cabo de un arbitraje polémico de Nicolás Ramírez. Sin embargo, la realidad indica que el Millonario no tiene margen de error pensando en los compromisos finales para seguir soñando con el título y la próxima Copa Libertadores.

En ese contexto, este jueves, por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026, los de Núñez visitarán al recientemente Aldosivi de Mar del Plata en el Estadio José María Minella y con el apoyo de su gente. Se tratará de un cotejo clave para recuperarse anímicamente y también para posicionarse de buena forma en los octavos de final.

Así las cosas, este miércoles, el cuerpo técnico encabezado por Leonardo Ponzio le puso punto final al misterio y confirmó la lista de convocados para afrontar este compromiso contra el Tiburón. Una nómina de concentrados que, inicialmente, ya partía con las bajas confirmadas de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, expulsados ante Boca.

Paralelamente, en la lista también están ausentes Juan Cruz Meza (desgarro en el isquiotibial derecho), Aníbal Moreno (discopatía lumbar), Fausto Vera (desgarro en el isquiotibial derecho) y Juan Carlos Portillo (rotura del ligamento cruzado anterior y distensión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha). Es decir, un abanico importante de bajas.

Por otra parte, sí hay dos sorpresas entre los elegidos por Ponzio para afrontar este partido contra Aldosivi. La primera tiene que ver con Elías Núñez, volante central de 19 años. La segunda con Felipe Esquivel, extremo derecho de solamente 18 años de edad. Los dos juegan en la Reserva y concentrarán por primera vez.

La lista de convocados de River

Los convocados. (Foto: Prensa River)

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¿Cuándo se juega Aldosivi vs. River?

El partido ante Aldosivi y River Plate, correspondiente a la Fecha 16 del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, se llevará a cabo este jueves 5 de noviembre, desde las 15 horas, en el Estadio José María Minella de Mar del Plata.

Las posiciones del Torneo Clausura