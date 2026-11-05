Ponzio compartió los argumentos de River para ilusionarse con el Clausura: “No nos podemos bajar de llevarnos un campeonato”

Tras la victoria ante Aldosivi, el entrenador interino analizó lo que viene para su equipo.

En el Estadio José María Minella, River Plate se impuso este jueves ante Aldosivi por 2-0 en el marco de la Fecha 16 del Torneo Clausura 2026. Con goles de Lucas Beltrán y Ángel Correa, el Millonario triunfó ante el ya descendido Tiburón y sumó tres puntos clave.

Con este resultado, los dirigidos por Leonardo Ponzio quedaron cerca de confirmar su localía para los octavos de final de los Playoffs y ya aguardan hacia el final de la fecha para conocer a su rival en aquella instancia.

En conferencia de prensa, el entrenador interino se mostró ilusionado con la posibilidad de pelear el título de este segundo semestre. Ante esta chance, explicó las razones que tiene el equipo para aferrarse a la pelea.

“Los argumentos son que vamos a salir a buscar todos los partidos. La historia marca que nunca nos podemos bajar de llevarnos un campeonato. Es lo que busca siempre la institución”, explicó Ponzio de cara a los Playoffs.

Ponzio destacó la presencia de los hinchas

“Agradecerle a la gente. Un jueves a las 3 de la tarde que tengamos la cantidad de público que nos vino a seguir… Es la historia pura de este club. Son ellos los que nos llevan a estar siempre al máximo”, resaltó el DT sobre la convocatoria de hinchas visitantes en Mar del Plata.

La tabla del Torneo Clausura 2026

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